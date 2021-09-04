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Жінка на Київщині жила в квартирі з 41 собакою і 28 котами (відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Собаки були замкнені у клітках Новина оновлена 04 вересня 2021, 11:21
Собаки були замкнені у клітках

Жінка могла брати тварин на утримання за гроші

У Василькові Київської області 46-річна жінка утримувала в своїй квартирі багатоповерхового будинку 69 тварин — 41 собаку і 28 котів.

Про це в суботу, 4 вересня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у своєму Telegram-каналі.

Про те, що в оселі живе величезна кількість тварин правоохоронцям розповіли сусіди господині квартири, які поскаржилися на незручності через чотирилапих.

Крім того, з’явилася інформація, що собак і кішок утримували в антисанітарних умовах.

Працівники Національної поліції за викликом приїхали на місце проживання чотирилапих і за участю працівників відділу служби захисту і лікування тварин комунального підприємства УЖКГ "Ірпінь" направили кішок і собак у ветлікарню, щоб перевірити їх стан здоров’я.

Що стосується господині квартири, її доставили у відділ поліції. Працівники правоохоронних органів припускають, що вона брала деяких тварин на утримання та отримувала за це гроші.

Прокуратура відкрила провадження за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального Кодексу України.

За скоєне жінці загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією тварин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що британський морський піхотинець не захотів евакуюватися з Кабула, де владу захопили таліби, без своїх двох сотень тварин.

Також ми писали, що у Великобританії мисливцям дали знижку 20% за вбивство деяких диких тварин в Африці.

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