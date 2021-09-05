Рус

На Донбасі під час обстрілу бойовиків постраждав військовослужбовець ЗСУ, стан важкий

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
10
На Донбасі поранення отримав військовослужбовець ЗСУ Новина оновлена 05 вересня 2021, 07:31
На Донбасі поранення отримав військовослужбовець ЗСУ

Бойовики РФ двічі обстрілювали населені пункти

За минулу добу, 4 вересня, російські бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. Важке поранення дістав військовослужбовець ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні ООС.

Зазначається, що російські найманці обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки та Золотого-3. Бойовики застосовували стрілецьку зброю та протитанкові гранатомети, які заборонені домовленостями.

Під час одного з ворожих обстрілів вогнепальне поранення дістав український військовослужбовець. Його у важкому стані госпіталізували.

Військовослужбовці ЗСУ на обстріли бойовиків РФ відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення повідомили представників місії ОБСЄ.

За ранок 5 вересня обстрілів не зафіксували. 

Нагадаємо, що обстріли українських позицій з боку бойовиків РФ поблизу Золотого потрапили на відео. Вони стріляли з гранатометів, кулеметів і мінометів.

Як повідомляв "Телеграф", новообраний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що не відмовився б від ідеї приїхати в Москву на танку. Реакція російських ЗМІ не змусила на себе чекати.

Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Політика
Два кроки до війни: що стоїть за навчаннями Путіна і Лукашенка і як реагувати Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олександр Лукашенко і Володимир Путін
Два кроки до війни: що стоїть за навчаннями Путіна і Лукашенка і як реагувати Україні
Дата публікації
Категорія
Валерій Залужний
Головнокомандувач ЗСУ захотів заїхати в Москву на танку: росЗМІ вже киплять (відео)
Дата публікації
Категорія
Слідом за маслом дорожчають і курячі яйця
Яйця і соняшникова олія сильно здорожчали: хто винен і що буде далі
Дата публікації
Категорія
До школяра викликали "Швидку допомогу"
Пережив клінічну смерть на уроці: медики "швидкої" більше години боролися за життя школяра. І перемогли
Дата публікації
Категорія
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці