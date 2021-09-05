На Донбасі під час обстрілу бойовиків постраждав військовослужбовець ЗСУ, стан важкий

Бойовики РФ двічі обстрілювали населені пункти

За минулу добу, 4 вересня, російські бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. Важке поранення дістав військовослужбовець ЗСУ.

Про це йдеться у ранковому зведенні ООС.

Зазначається, що російські найманці обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки та Золотого-3. Бойовики застосовували стрілецьку зброю та протитанкові гранатомети, які заборонені домовленостями.

Під час одного з ворожих обстрілів вогнепальне поранення дістав український військовослужбовець. Його у важкому стані госпіталізували.

Військовослужбовці ЗСУ на обстріли бойовиків РФ відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення повідомили представників місії ОБСЄ.

За ранок 5 вересня обстрілів не зафіксували.

Нагадаємо, що обстріли українських позицій з боку бойовиків РФ поблизу Золотого потрапили на відео. Вони стріляли з гранатометів, кулеметів і мінометів.

Як повідомляв "Телеграф", новообраний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що не відмовився б від ідеї приїхати в Москву на танку. Реакція російських ЗМІ не змусила на себе чекати.