На Донбасі під час обстрілу бойовиків постраждав військовослужбовець ЗСУ, стан важкий
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Бойовики РФ двічі обстрілювали населені пункти
За минулу добу, 4 вересня, російські бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі. Важке поранення дістав військовослужбовець ЗСУ.
Про це йдеться у ранковому зведенні ООС.
Зазначається, що російські найманці обстріляли українські позиції поблизу Старогнатівки та Золотого-3. Бойовики застосовували стрілецьку зброю та протитанкові гранатомети, які заборонені домовленостями.
Під час одного з ворожих обстрілів вогнепальне поранення дістав український військовослужбовець. Його у важкому стані госпіталізували.
Військовослужбовці ЗСУ на обстріли бойовиків РФ відкривали вогонь у відповідь. Про всі порушення повідомили представників місії ОБСЄ.
За ранок 5 вересня обстрілів не зафіксували.
Нагадаємо, що обстріли українських позицій з боку бойовиків РФ поблизу Золотого потрапили на відео. Вони стріляли з гранатометів, кулеметів і мінометів.
Як повідомляв "Телеграф", новообраний головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зізнався, що не відмовився б від ідеї приїхати в Москву на танку. Реакція російських ЗМІ не змусила на себе чекати.
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