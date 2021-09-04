Момент обстрілу бойовиками позицій ВСУ на Донбасі зняли на камеру (відео)

Під час обстрілу знімальна група перебувала на передовій.

Бойовики четвертого вересня продовжують обстрілювати позиції українських військових.

Одну з таких атак вдалося зняти знімальній групі новин "Сегодня".

Журналіст і оператор перебували на позиції біля міста Золотого Луганській області. В той момент бойовики почали обстріл. Вони стріляли з гранатометів, кулеметів і мінометів.

Українські військові у відповідь стріляли тільки з кулеметів, без застосування важкого озброєння.

Бойовики стріляли по українських позиціях з ручного протитанкового гранатомета, тому знімальна змушена була сховатися в укриття.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в зоні проведення Операції об’єднаних сил збільшилася кількість обстрілів бойовиків. Так, 28 серпня Авдіївку двічі обстріляла артилерія окупантів, 30 серпня позиції українських військових поливали вогнем 11 раз в семи напрямках, один військовий загинув під обстрілом, двоє були поранені.

Уже через кілька днів ще одного українського захисника поранили під час атаки бойовиків. Другого вересня обстрілювали позиції поблизу Золотого-3, Новомихайлівка та Красногоровки.