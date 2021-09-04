Стан важкий: бойовики "ДНР" з ранку підстрелили українського захисника

Бійця ЗСУ поранили 4 вересня.

Обстріли незаконними військовими формуваннями на Донбасі тривають. Бойовики ввечері третього вересня і вранці четвертого відкривали вогонь по позиціях українських військових. У суботу вони поранили українського захисника біля Старогнатівки зі стрілецької зброї. Бійця в тяжкому стані евакуювали в госпіталь.

Про це повідомляється в ранковому зведенні штабу Операції об’єднаних сил.

Позиції українських військових обстрілювали за ранок четвертого вересня один раз.

Напередодні, третього вересня ввечері, біля Катеринівки бойовики стріляли з різних видів озброєння: автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. Від обстрілу увечері в п’ятницю серед українських військових немає загиблих або постраждалих.

Про всі обстріли бойовиками і факти порушення режиму тиші повідомили в місію ОБСЄ.

Раніше "Телеграф" писав, що першого вересня на Донбасі поранили українського військового, його стан оцінюють як задовільний.

Також, в кінці серпня, бойовики обстріляли Авдіївку — постраждали дев’ять військових України. Після артобстрілів Авдіївки затишшя не було — вже протягом декількох днів бойовики завдали удару по позиціях ВСУ на Донбасі і поранили ще одного солдата. Відзначимо, що до вирішення питання з Донбасом Україна хоче залучити США.