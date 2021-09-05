На Донбассе во время обстрела боевиков пострадал военнослужащий ВСУ, состояние тяжелое
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Боевики РФ дважды обстреливали позиции ВСУ близ населенных пунктов
За прошедшие сутки, 4 сентября, российские боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тяжелое ранение получил военнослужащий ВСУ.
Об этом говорится в утренней сводке ООС.
Отмечается, что российские наемники обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки и Золотого-3. Боевики применяли стрелковое оружие и противотанковые гранатометы, которые запрещены договоренностями.
Во время одного из вражеских обстрелов огнестрельное ранение получил украинский военнослужащий. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.
Военнослужащие ВСУ на обстрелы боевиков РФ открывали ответный огонь. Обо всех нарушениях сообщили представителям миссии ОБСЕ.
За утро 5 сентября обстрелов не зафиксировали.
Напомним, что обстрелы украинских позиций со стороны боевиков РФ вблизи Золотого попали на видео. Они стреляли из гранатометов, пулеметов и минометов.
Как сообщал "Телеграф", новоназначенный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что не отказался бы от идеи приехать в Москву на танке. Реакция российских СМИ не заставила себя ждать.
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