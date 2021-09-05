На Донбассе во время обстрела боевиков пострадал военнослужащий ВСУ, состояние тяжелое

Боевики РФ дважды обстреливали позиции ВСУ близ населенных пунктов

За прошедшие сутки, 4 сентября, российские боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тяжелое ранение получил военнослужащий ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

Отмечается, что российские наемники обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки и Золотого-3. Боевики применяли стрелковое оружие и противотанковые гранатометы, которые запрещены договоренностями.

Во время одного из вражеских обстрелов огнестрельное ранение получил украинский военнослужащий. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Военнослужащие ВСУ на обстрелы боевиков РФ открывали ответный огонь. Обо всех нарушениях сообщили представителям миссии ОБСЕ.

За утро 5 сентября обстрелов не зафиксировали.

Напомним, что обстрелы украинских позиций со стороны боевиков РФ вблизи Золотого попали на видео. Они стреляли из гранатометов, пулеметов и минометов.

Как сообщал "Телеграф", новоназначенный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что не отказался бы от идеи приехать в Москву на танке. Реакция российских СМИ не заставила себя ждать.