Укр

На Донбассе во время обстрела боевиков пострадал военнослужащий ВСУ, состояние тяжелое

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
Проверено Д. Ищенко
Читати українською
Автор
17
На Донбассе ранение получил военнослужащий ВСУ Новость обновлена 05 сентября 2021, 07:56
На Донбассе ранение получил военнослужащий ВСУ

Боевики РФ дважды обстреливали позиции ВСУ близ населенных пунктов

За прошедшие сутки, 4 сентября, российские боевики дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тяжелое ранение получил военнослужащий ВСУ.

Об этом говорится в утренней сводке ООС.

Отмечается, что российские наемники обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки и Золотого-3. Боевики применяли стрелковое оружие и противотанковые гранатометы, которые запрещены договоренностями.

Во время одного из вражеских обстрелов огнестрельное ранение получил украинский военнослужащий. Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

Военнослужащие ВСУ на обстрелы боевиков РФ открывали ответный огонь. Обо всех нарушениях сообщили представителям миссии ОБСЕ.

За утро 5 сентября обстрелов не зафиксировали.

Напомним, что обстрелы украинских позиций со стороны боевиков РФ вблизи Золотого попали на видео. Они стреляли из гранатометов, пулеметов и минометов.

Как сообщал "Телеграф", новоназначенный главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признался, что не отказался бы от идеи приехать в Москву на танке. Реакция российских СМИ не заставила себя ждать.

Александр Лукашенко и Владимир Путин
Политика
Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Два шага до войны: что стоит за учениями Путина и Лукашенко и как реагировать Украине
Дата публикации
Категория
Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ захотел заехать в Москву на танке: росСМИ уже кипят (видео)
Дата публикации
Категория
Вслед за маслом дорожают и куриные яйца
Яйца и подсолнечное масло сильно подорожали: кто виноват и что будет дальше
Дата публикации
Категория
Дарина Митченко
Поборовшая рак модель Дарина Митченко: "Беременность делает меня женственной и открытой миру"
Дата публикации
Категория
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На съезде в понедельник "Слуги народа" займутся кадровыми вопросами: "Телеграф" узнал подробности