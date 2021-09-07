Рус

Стало відомо, скільки гірників постраждали при падінні кліті на окупованому Донбасі

Автор
А. Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
34
Трагедія сталася на шахті "Червоний партизан". Фото з відкритих джерел Новина оновлена 07 вересня 2021, 14:03
Трагедія сталася на шахті "Червоний партизан". Фото з відкритих джерел

Організацію похорону взяло на себе керівництво шахти

Жертвами обриву кліті ліфта на шахті "Червоний партизан" в Червонопартизанську, який тимчасово захоплений терористичним угрупуванням "ЛНР", стали 9 шахтарів. Їх тіла дістали на поверхню.

Про це повідомляють проросійські ЗМІ.

Крім того, що 19 гірників отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх їх підняли на поверхню, після чого госпіталізували.

Тіла загиблих також вдалося дістати і передати співробітникам так званого "МВС" окупантів.

Повідомляється, що організацію похорону візьме на себе керівництво шахти, а сім’ям загиблих обіцяють надати допомогу.

Нагадаємо, що трагедія сталася 6 вересня близько 20:30 вечора, внаслідок обриву каната в транспортній кабіні. До поверхні кліть з шахтарями не доїхала близько 200 метрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що донецький журналіст озвучив свою версію події на шахті в окупованій частині Луганської області. На його думку, подібні аварії — наслідок тотального розвалу у вугільній галузі після окупації українських шахт Росією.

Також повідомлялося, що вибух на шахті в Донецькій області забрала життя забрав життя шести гірників, ще четверо продовжують боротися за життя в лікарнях Покровська і Краматорська.

Військова розвідка України відзначає 29 років з дня створення
Україна
Розвідка, якою ми пишаємося: три героїчні спецоперації ГУР України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Військова розвідка України відзначає 29 років з дня створення
Розвідка, якою ми пишаємося: три героїчні спецоперації ГУР України
Дата публікації
Категорія
В Умань прибули понад 29 тисяч хасидів
Сміття, стрілянина, і смаження барана на балконі: як проходить святкування Рош га-Шана в Умані (відео)
Дата публікації
Категорія
Близько 3% громадян готові проміняти Україну на будь-яку країну
В очікуванні "європейської халяви": чому половина українців хочуть емігрувати назавжди
Дата публікації
Категорія
Дівчина плаче - у стресовому стані
Вночі світить у вікна і дзвонить з погрозами: 38-річний чоловік влаштував терор школярці, а у поліції "немає мотиву" для його затримання
Дата публікації
Категорія
Бійці афганського руху опору беруть участь у військових навчаннях в провінції Панджшер 2 вересня
Таліби зазнають величезних втрат, але беруть під контроль Панджшерську долину: що пишуть західні ЗМІ