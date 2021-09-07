Стало відомо, скільки гірників постраждали при падінні кліті на окупованому Донбасі

Організацію похорону взяло на себе керівництво шахти

Жертвами обриву кліті ліфта на шахті "Червоний партизан" в Червонопартизанську, який тимчасово захоплений терористичним угрупуванням "ЛНР", стали 9 шахтарів. Їх тіла дістали на поверхню.

Про це повідомляють проросійські ЗМІ.

Крім того, що 19 гірників отримали травми різного ступеня тяжкості. Всіх їх підняли на поверхню, після чого госпіталізували.

Тіла загиблих також вдалося дістати і передати співробітникам так званого "МВС" окупантів.

Повідомляється, що організацію похорону візьме на себе керівництво шахти, а сім’ям загиблих обіцяють надати допомогу.

Нагадаємо, що трагедія сталася 6 вересня близько 20:30 вечора, внаслідок обриву каната в транспортній кабіні. До поверхні кліть з шахтарями не доїхала близько 200 метрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що донецький журналіст озвучив свою версію події на шахті в окупованій частині Луганської області. На його думку, подібні аварії — наслідок тотального розвалу у вугільній галузі після окупації українських шахт Росією.

Також повідомлялося, що вибух на шахті в Донецькій області забрала життя забрав життя шести гірників, ще четверо продовжують боротися за життя в лікарнях Покровська і Краматорська.