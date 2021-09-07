Укр

Стало известно, сколько горняков пострадали при падении клети на оккупированном Донбассе

Автор
А. Дворовенко
Дата публикации
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Трагедия произошла на шахте "Красный партизан". Фото из открытых источников Новость обновлена 07 сентября 2021, 14:03
Трагедия произошла на шахте "Красный партизан". Фото из открытых источников

Организацию похорон взяло на себя руководство шахты

Жертвами обрыва клети лифта на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске, который временно захвачен террористической группировкой "ЛНР", стали 9 шахтеров. Их тела достали на поверхность.

Об этом сообщают пророссийские СМИ.

Кроме того, что 19 горняков получили травмы различной степени тяжести. Всех их подняли на поверхность, после чего госпитализировали.

Тела погибших также удалось достать и передать сотрудникам так называемого "МВД" оккупантов.

Сообщается, что организацию похорон возьмет на себя руководство шахты, а семьям погибших обещают оказать помощь.

Напомним, что трагедия произошла 6 сентября около 20:30 вечера, вследствие обрыва каната в транспортной кабине. До поверхности клеть с шахтерами не доехала около 200 метров. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что донецкий журналист озвучил свою версию произошедшего на шахте в оккупированной части Луганской области. По его мнению, подобные аварии — следствие тотального развала в угольной отрасли после оккупации украинских шахт Россией.

Также сообщалось, что взрыв на шахте в Донецкой области унес жизни унес жизни шести горняков, еще четверо продолжают бороться за жизнь в больницах Покровска и Краматорска. 

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