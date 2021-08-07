Четверых до сих пор спасают: появились новости о состоянии выживших во взрыве на шахте "Покровское"

Взрыв метана на шахте в Донецкой области унес жизни шести горняков, еще четверо продолжают бороться за жизнь в больницах Покровска и Краматорска.

Об этом со ссылкой на заявление группы "Метинвест" пишет "Интерфакс-Украина".

Состояние трех пострадавших - удовлетворительное, один шахтер в тяжелом состоянии. В Покровске, районном центре неподалеку от которого в пгт Удачное произошел взрыв, 7 августа объявлен траурным днем.

Компания взяла на себя расходы по похоронам погибших шахтеров и выплатит семьям материальную помощь. Список погибших опубликовал глава профсоюза горняков Михаил Волынец.

Евгений Петрович Чура

Артур Викторович Сорокин

Максим Владимирович Лукьяненко

Роман Александрович Шмыгленко

Илья Викторович Щербина

Александр Юрьевич Ветер

Пострадавшим шахтерам также оплатят лечение и реабилитацию.

Напомним, взрыв на шахте в Донецкой области прогремел 31 июля на глубине 815 метров. Взорвался метан, прокуратура начала проверку по факту нарушения правил техники безопасности.

Ранее "Телеграф" писал, что во время взрыва пострадали 10 человек, шестеро из них - сотрудники подрядной организации.