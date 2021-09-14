Після кількох стресових місяців сім’я старшокласниці, нарешті, отримала перепочинок

Якщо проблему замовчувати — вона може ніколи не вирішитися і навіть закінчитися нервовим зривом для людей, які відчувають тиск або погрози з чиєїсь сторони. Одним із дієвих способів виходу зі складної життєвої ситуації є оприлюднення причин конфлікту.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, що в селі Степанівка Перша в Запорізькій області 38-річний чоловік зацікавився 16-річною Валерією Садикіною — заявляв, що вона йому подобається і, нібито, він любить її. (Мама дівчини їхала за заробітки в Польщу, батько живе окремо і далеко, Лера залишалася з бабусею і молодшим братиком). Але коли школярка спробувала захистити себе від нав’язливої уваги Віктора, в минулому судимого і поміченого за наркотиками, він став їй надсилати голосові повідомлення з погрозами і нецензурщиною. Ночами ходив навколо будинку, де вона живе з рідними, світил ліхтариком в вікна, зізнався, що отруїв їх улюблену собаку і навіть заявив, що отруїв воду в дворовому резервуарі з питною водою.

Тітка і мама дівчини неодноразово зверталися в поліцію, де їм відповідали, що підстав для відкриття кримінальної справи немає, тому що ніякої біди не сталося. Але сім’я втратила спокій і сон, і не стала чекати можливої трагедії, а звернулася до засобів масової інформації. І коли ця історія прозвучала на всю країну, правоохоронці вже уважніше поставилися до заяв Садикіних і спочатку відкрили кримінальне провадження за статтею 300-ю КК України (ввезення, виготовлення або розповсюдження товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію) — за аудіоповідомлення і відео, яке Віктор надіслав школярці і яке не варто дивитися вразливим людям. А потім почули в аудіоповідомленнях і реальні загрози.

Переслідувач різав свої руки і живіт — відео надіслав школярці

Які ж справи в Степанівці Першій на сьогоднішній день?

- Поки все тихо, сподіваюся, так буде і далі, — повідомила мама Валерії Наталія Садикіна-Козлова. — Кажуть, що в поліції проходять великі перевірки через службову недбалість, тому що наші звернення ігнорували. Та 7 вересня ще відкрили справу за 129-ю статтею — "погроза вбивством". Дай Бог, щоб односельчанин залишив нас у спокої, за що і вам величезне спасибі!

Читайте також: Категорія Україна Поліція все ж таки взялася за раніше судимого переслідувача школярки в Запорізькій області після піднятого "Телеграфом" розголосу У селі Степанівка Перша Запорізької області 38-річний чоловік дошкуляв старшокласниці своїми переслідуваннями і погрозами - погрози вбивства поліція побачила завдяки журналістам

Степанівка Перша Мелітопольського району — село невелике. Як же односельці відреагували на цю історію, дізнавшись про неї зі ЗМІ?

-Люди різні. Деякі кажуть таке, що й на голову не натягнеш, — зізнається Наталя. — Ось його мама спочатку всім говорила, що Лера у них ночувала, зараз говорить, що навіть жила. Є в селі люди, що вірять цим вигадкам. А є такі, що відповідають їй з агресією, мовляв, "ну, якщо ночувала, значить, сидіти йому — за зв’язок з неповнолітньою, а тобі — за співучасть!". Звичайно, бруд ллють, в основному, його оточення і його мама. А він сам зараз навіть з двору не виходить. Багато односельців ставляться з розумінням до нашої ситуації і підтримують нас. Я ж намагаюся якось впоратися з емоціями, нерви треба берегти заради дітей.

Отже, якщо ви бачите несправедливість по відношенню до себе, відчуваєте моральний тиск, загрозу своєму життю або здоров’ю, а оберігати вас не поспішають — не мовчіть, не чекайте надзвичайної ситуації — пишіть про проблему в соцмережах і звертайтеся до журналістів.