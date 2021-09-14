После нескольких стрессовых месяцев семья старшеклассницы, наконец-то, получила передышку

Если проблему замалчивать – она может никогда не разрешиться и даже закончиться нервным срывом для людей, которые испытывают давление или угрозы с чьей-то стороны. Одним из действенных способов выхода из сложной жизненной ситуации является обнародование причин конфликта.

Недавно "Телеграф" рассказывал, что в селе Степановка Первая в Запорожской области 38-летний мужчина заинтересовался 16-летней Валерией Садыкиной — заявлял, что она ему нравится и, якобы, он любит ее. (Мама девушки уезжала за заработки в Польшу, отец живет отдельно и далеко, Лера оставалась с бабушкой и младшим братиком). Но когда школьница попыталась оградить себя от навязчивого внимания Виктора, в прошлом судимого и замеченного за наркотиками, он стал ей присылать голосовые сообщения с угрозами и нецензурщиной. По ночам ходил вокруг дома, где она живет с родными, светил фонариком в окна, признался, что отравил их любимую собаку и даже заявил, что отравил воду в дворовом резервуаре с питьевой водой.

Тетя и мама девушки неоднократно обращались в полицию, где им отвечали, что оснований для открытия уголовного дела нет, потому что никакой беды не произошло. Но семья потеряла покой и сон, и не стала дожидаться возможной трагедии, а обратилась к средствам массовой информации. И когда эта история прозвучала на всю страну, правоохранители уже внимательнее отнеслись к заявлениям Садыкиных и сначала открыли уголовное производство статье 300-й УК Украины (ввоз, изготовление или распространение товаров, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) – за аудиосообщения и видео, которое Виктор прислал школьнице и которое не стоит смотреть впечатлительным людям. А затем расслышали в аудиосообщениях и явные угрозы.

Преследователь резал свои руки и живот - видео прислал школьнице

Как обстоит же дело в Степановке Первой на сегодняшний день?

- Пока все тихо, надеюсь, так будет и дальше, — сообщила мама Валерии Наталья Садыкина-Козлова. — Говорят, что в полиции проходят большие проверки из-за служебной халатности, потому что наши обращения игнорировали. И 7 сентября еще открыли дело по 129-й статье – "угроза убийством". Дай Бог, чтобы односельчанин оставил нас в покое, за что и вам огромное спасибо!

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Степановка Первая Мелитопольского района – село небольшое. Как же односельчане отреагировали на эту историю, узнав о ней из СМИ?

-Люди разные. Некоторые говорят такое, что и на голову не натянешь, — признается Наталья. — Вот его мама вначале всем говорила, что Лера у них ночевала, сейчас говорит, что даже жила. Есть в селе люди, что верят этим россказням. А есть такие, что отвечают ей с агрессией, мол, "ну, если ночевала, значит, сидеть ему — за связь с несовершеннолетней, а тебе — за соучастие!". Конечно, грязь льют, в основном, его окружение и его мама. А он сам сейчас даже со двора не выходит. Многие односельчане относятся с пониманием к нашей ситуации и поддерживают нас. Я же стараюсь как-то совладать с эмоциями, нервы нужно беречь ради детей.

Следовательно, если вы видите несправедливость в отношении себя, ощущаете моральное давление, угрозу своей жизни или здоровью, а оберегать вас не спешат – не молчите, не ждите ЧП — пишите о проблеме в соцсетях и обращайтесь к журналистам.