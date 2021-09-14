Чиновники влаштують загальну перевірку шкіл Хмельницького після недавнього масового отруєння

Місцева влада навіть не знала про відкрите кримінальне провадження

Після масового отруєння школярів у початковій школі Хмельницького у область з перевіркою вирушило керівництво Міносвіти, Міністерства охорони здоровʼя та навіть Офісу Президента. Все через те, що місцева влада жодним чином не відреагувала на отруєння майже сотні дітей.

Про це у власному Telegram-каналі повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За його словами, спалах харчового отруєння у Хмельницькому став наймасовішим з початку року, водночас місцева влада продемонструвала повну бездіяльність. На думку Шкарлета, це ставить під загрозу здоровʼя дітей, їх батьків та всього персоналу школи.

"Станом на 13 вересня, шостий день після спалаху, представники органів місцевого самоврядування на запит МОН не могли надати вичерпної інформації про ситуацію та навіть не володіли відомостями про відкрите кримінальне провадження", — зазначив він.

Міністр освіти заявив, що насамперед буде заслухано звіт щодо обставин спалаху кишкової інфекції у школі, а також інформацію про стан госпіталізованих дітей.

Крім того, у Хмельницькій області ініціюють перевірку усіх навчальних закладів на предмет санітарного регламенту. Це потрібно для того, щоб не допустити масових отруєнь у подальшому.

Нагадаємо, масовий спалах отруєння зафіксували у Хмельницькому навчально-виховному обʼєднанні № 1 "Школа-дитячий садок". За останніми даними, постраждали 92 дитини — учні молодших класів. Їм усім поставили діагноз "гостре отруєння невстановленої етіології". Як зʼясувалося, причиною отруєння став золотистий стафілокок, який виявили у чотирьох працівниць їдальні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ще один масовий спалах отруєнь зафіксували у гімназії Києва — майже у 200 учнів виявили симптоми кишкової інфекції.