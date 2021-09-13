Стало відомо, від чого потруїлася майже сотня школярів у Хмельницькому

Після харчування у навчальному закладі 93 осіб поскаржилися на кишкову інфекцію.

Причиною масового отруєння дітей у їдальні однієї зі шкіл Хмельницького став збудник інфекції золотистий стафілокок, який виявили у чотирьох працівників харчоблоку.

Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляє пресслужба Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Про перші випадки отруєння стало відомо ще 7 вересня. Відтоді кількість скарг на симптоми кишкової інфекції стрімко зростала. Загалом до медичного закладу звернулися 92 учні молодших класів та матір одного зі школярів, яка заразилася від дитини під час побутових контактів.

Результати аналізів на виявлення причини масового отруєння показали, що у всьому винен золотистий стафілокок, який і викликав кишкову інфекцію. Збудника знайшли в аналізах чотирьох працівниць шкільної їдальні.

Персонал харчоблоку під час приготування їжі передав збудник інфекції школярам. Золотистий стафілокок знайшли у трьох стравах із 12 взятих зразків, а також у 27 зразках зливів із 60 загальних.

Варто відзначити, що золотистий стафілокок — це бактерія, яка викликає гнійні захворювання в організмі людини, в тому числі абсцес, пневмонію та бактеріємію.

На цей час 15 осіб, в тому числі матір одного з учнів, знаходяться у Хмельницькій інфекційній лікарні. Окрім того, ще 78 дітей лікується амбулаторно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що школа, у якій отруїлися діти, перейшла на дистанційну форму навчання.

Нагадуємо, що на початку навчального року в одній зі шкіл Києва майже у 200 дітей виявили кишкову інфекцію після харчування у їдальні.