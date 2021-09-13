Стало известно, чем отравилась почти сотня школьников в Хмельницком

После питания в учебном заведении 93 человек пожаловались на кишечную инфекцию.

Причиной массового отравления детей в столовой одной из школ Хмельницкого стал возбудитель инфекции золотистый стафилококк, который обнаружили в четырех работников пищеблока.

Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает пресс-служба Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

О первых случаях отравления стало известно еще 7 сентября. С тех пор количество жалоб на симптомы кишечной инфекции стремительно росло. Всего в медицинское учреждение обратились 92 ученики младших классов и мать одного из школьников, которая заразилась от ребенка во время бытовых контактов.

Результаты анализов на выявление причины массового отравления показали, что во всем виноват золотистый стафилококк, который и вызвал кишечную инфекцию. Возбудителя нашли в анализах четырех работниц школьной столовой.

Персонал пищеблока во время приготовления пищи передал возбудитель инфекции школьникам. Золотистый стафилококк нашли в трех блюдах из 12 взятых образцов, а также в 27 образцах сливов из 60 общих.

Стоит отметить, что золотистый стафилококк — это бактерия, которая вызывает гнойные заболевания в организме человека, в том числе абсцесс, пневмонию и бактериемию.

В настоящее время 15 человек, в том числе мать одного из учеников, находятся в Хмельницкой инфекционной больнице. Кроме того, еще 78 детей лечится амбулаторно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что школа, в которой отравились дети, перешла на дистанционную форму обучения.

Напоминаем, что в начале учебного года в одной из школ Киева почти у 200 детей обнаружили кишечную инфекцию после питания в столовой.