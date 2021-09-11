Кількість постраждалих від отруєння у шкільній їдальні Хмельницького зросла до 92: подробиці

Навчальний заклад перейшов на дистанційну форму навчання.

У Хмельницькому продовжує зростати кількість отруєнь у їдальні однієї зі шкіл — нині зафіксовано уже 92 постраждалі дитини.

Про це в суботу, 11 вересня, повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції.

Перші чотири випадки отруєння зафіксували ще 7 вересня. Відтоді кількість постраждалих почала зростати і станом на 18:00 10 вересня вона досягла 92 осіб.

І це якщо враховувати лише тих, хто звернувся до медичних установ чи сімейних лікарів. Всім школярам поставили один діагноз — "гостре отруєння невстановленої етіології".

З-поміж постраждалих всього 39 батьків звернулися в поліцію з повідомленням про отруєння у шкільній їдальні. Більше ніж десяток дітей лікується зараз у медичних установах.

На цей момент навчальний заклад не приймає у свої стіни школярів, адже він перейшов на дистанційну форму навчання. Що стосується їдальні, вона також поки не працює.

Експерти уже взяли необхідні аналізи у працівників харчоблоку, а також зразки їжі і води, котру вживали постраждалі школярі.

Результати досліджень стануть відомими в понеділок, 13 вересня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в одній із гімназії Києва невдовзі після початку нового навчального року майже у 200 учнів виявили кишкову інфекцію.

Нагадуємо, що в серпні у Харкові масово отруїлися відвідувачі популярної мережі ресторанів — постраждали приблизно 90 осіб, проте джерело інфекції так і не вдалося виявити.