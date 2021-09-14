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На тлі чуток про підготовку вторгнення: на кордоні України знайшли цілий схрон зброї

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Співробітники СБУ розсекретили схованку зі зброєю поблизу кордону з Білоруссю Новина оновлена 14 вересня 2021, 16:55
Співробітники СБУ розсекретили схованку зі зброєю поблизу кордону з Білоруссю

На кордоні України та Білорусі знайшли схованку зі зброєю та вибухівкою

На тлі чуток про можливе вторгнення російської армії в Україні з боку Білорусі співробітники СБУ виявили поблизу кордону з цією країною схрон зі зброєю.

Як повідомили на сайті Служби безпеки, вибухівку та засоби ураження вдалося знайти під час антитерористичних навчань на Рівненщині: невідомі сховали зброю у селищі Бутово. У схованці зберігалися 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26, 8 ручних гранат РГД-5 з запалами до них, 5 кілограмів вибухової речовини, 2 магазини до АК-74 і 170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Значний схованку зі зброєю знайшли біля Білорусі
Значний схованку зі зброєю знайшли біля Білорусі

Зараз триває розслідування за фактом "носіння, зберігання, придбання, передачі або збуту вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу". Ведеться пошук "власників" схрону.

Нагадаємо, раніше влада Польщі ввела режим надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналіста, заявив, що велика і повномасштабна війна нашої країни з РФ дійсно можлива.

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