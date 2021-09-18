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Під Києвом син забив до смерті батька, який принижував його все дитинство

Автор
Іванка Гамчук
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Дівчина підозрюваного розповіла правду Новина оновлена 18 вересня 2021, 09:31
Дівчина підозрюваного розповіла правду

Загиблий чоловік пиячив,бив свого сина та дружину.

У Борисполі Київської області 32-річний чоловік до смерті побив свого 50-річного батька. Це був уже не перший випадок, коли злочинець застосовував силу стосовно загиблого, через що його навіть забирали до медзакладу.

Про це в пʼятницю, 17 вересня, повідомляють "Факти".

Після того, як Валентин побив свого батька і зрозумів, що той на межі смерті, він побіг до сусідки Галини по допомогу, аби та викликала швидку. Спочатку жінка подумала, що сусіду просто стало погано, проте коли вона зайшла до їх будинку і підняла футболку загиблого, то побачила, що він був весь у синцях.

Валентин робив батьку масаж серця і намагався його врятувати, проте до приїзду медиків чоловік помер.

На місце події приїхали працівники правоохоронних органів. Валентин відмовлявся визнавати свою вину і казав, що прийшов додому, а батько уже був такий, проте його дівчина спростувала цю заяву і підтвердила вину чоловіка, оскільки була очевидицею.

За словами місцевих жителів, вбивця батька і раніше проявляв агресію. Одного разу загиблому навіть зашивали обличчя після того, як його побив син. Окрім того, чоловік якось викинув із вікна свого собаку.

Сусіди розповідають, що сам загиблий, Віктор, винен у тому, що сталося, адже він часто приходив додому пʼяним, влаштовував скандали, бив дружину та сина.

Зараз слідство продовжується. Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо правоохоронці доведуть вину чоловіка, то йому загрожує увʼязнення терміном до 10 років. 

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 вересня в Сумській області чоловік забирав сина із дитячого садочку і по дорозі додому задушив його.

Теги:
#Побив #Бориспіль #Київська область #Убивство
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