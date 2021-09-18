Затягнуло в помпу: під Кривим Рогом загинули троє працівників водоканалу

Робітників водоканалу дістали із помпи уже мертвими.

Під Кривим Рогом у смт Радушне в суботу, 18 вересня, загинули твоє працівників комунального підприємства "Кривбасводоканал". Чоловіків живцем затягнуло в помпу через недотримання правил безпеки.

Про це 18 вересня повідомляє "Перший криворізький".

Загиблих чоловіків втягли із помпи, а на підприємстві створили навіть комісію для вияснення всіх обставин трагедії.

Блогер із Кривого рогу Олег Єрмолинський у своєму Telegram-каналі, де розповідає про новини міста, пише, що причиною смерті працівників водоканалу стало недотримання правил безпеки під час виконання планових робіт. Внаслідок того, що чоловіки не перевірили вміст газів у приміщенні, їх затягло у помпи. На місце трагедії приїхали рятувальники, які дістали працівників уже мертвими.

Національна поліція Кривого Рогу відправила справу по факту гибелі робітників водоканалу за статтею 272 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило смерть людей)

У виконавчому комітеті міської ради поки відмовляються коментувати те, що сталося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 16 вересня у Житомирі на підприєстві вибухнули бочки з паливом, в результаті чого постраждали люди.