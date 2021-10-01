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"Дихайте глибше": полтавці два місяці будуть "насолоджуватися" запахом лайна

Автор
Олена Волкова
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Неприємний запах добрив може доноситися до 30 листопада
Неприємний запах добрив може доноситися до 30 листопада

Полтавчани вже скаржилися на сморід і шукали джерело в 2019 році

Жителів Полтави попередили про те, що з 1 жовтня по 30 листопада вони можуть відчути неприємні запахи компосту і пташиного посліду.

Так, за інформацією Інспекції по контролю за благоустроєм, екологічним та санітарним станом міста, протягом двох місяців співробітники "Полтавської птахофабрики" будуть удобрювати поля. Однак фермери обіцяють, що постараються враховувати параметри вітру і працювати, коли той не буде в напрямку спальних районів.

До слова, два роки тому полтавці масово скаржилися на огидний запах і довгий час не могли знайти джерело смороду. Люди нарікали на ситуацію, тому тепер співробітники птахофабрики попередили про незручності заздалегідь.

Днями раніше Полтава вже була в центрі уваги через НП за участю маршрутки. Згідно із записом відеореєстратора, у пасажирського автобуса під час руху одночасно відлетіли два колеса, одне з яких на великій швидкості влетіло в зупинку з людьми. Момент потрапив на відео.

Крім того, ми писали, що суд Полтави виніс вирок дівчині, яка застрелила інструктора в тирі.

Теги:
#Полтава #Птахофабрика #Сморід #Добрива
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