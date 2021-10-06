Крок до "червоної" зони: у яких областях статистика коронавірусу зашкалює

Найгірші показники фіксують одразу у трьох регіонах

Кількість регіонів, де статистика коронавірусу значно погіршується, зростає з кожним днем. Так, лише за минулу добу у число "помаранчевих" перешли три регіони. При цьому у деяких з них рівень захворюваності вже зовсім скоро досягне показників "червоної" зони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоровʼя станом на середу, 6 жовтня.

На сьогоднішній день найгірша ситуація у Херсонській області, де динаміка госпіталізацій (при нормі 50) досягла показника у 52,8%, а рівень госпіталізацій становить 70,9% при нормі менше 60. Варто зазначити, що показники перевищують норму на Херсонщині вже три дні поспіль.

Також погіршується ситуація і у Харківській області де за минулу добу хворих було найбільше. У регіоні зашкалює кофіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу (23,2% при нормі 20), рівень госпіталізацій (76,6) та завантаженість ліжок киснем (66,4).

У число "червоних" регіонів може також потрапити і Запорізька область. У цьому регіоні три дні поспіль зашкалювали показники рівня госпіталізацій та динаміка захворюваності, а сьогодні до цього списку додався ще й показник завантаженості ліжок киснем — 65,6% (при нормі менше 60).

Ще у частині регіонів станом на сьогодні норму перевищують або один показник, або декілька, але лише за останню добу. За крок до зони ризику зупинилися Житомирська (зріс рівень госпіталізацій), Сумська (перевищує норму коефіцієнт нових випадків), Чернівецька (високий рівень госпіталізацій) області.

Дані МОЗ

Нагадаємо, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки у регіоні вводять за умови, що протягом трьох днів поспіль перевищує норму:

завантаженість ліжок киснем (більш як 65%);

кількість ПЦР та експрес-тестів становить менше 300 на 100 тисяч населення;

рівень госпіталізацій протягом семи днів сягає показника понад 60;

коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищує 20%;

рівень зростання хворих коронавірусом становить більш як 50%.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, лікар продемонстрував, як погіршилася ситуація з коронавірусом у Львові.