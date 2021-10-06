В шаге от "красной" зоне: в каких областях статистика коронавируса зашкаливает

Худшие показатели фиксируют сразу в трех регионах

Количество регионов, где статистика коронавируса значительно ухудшается, растет с каждым днем. Так, только за прошедшие сутки в число "оранжевых" перешли три региона. При этом в некоторых из них уровень заболеваемости уже совсем скоро достигнет показателей "красной" зоны.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на среду, 6 октября.

На сегодняшний день хуже всего ситуация в Херсонской области, где динамика госпитализаций (при норме 50) достигла показателя в 52,8%, а уровень госпитализаций составляет 70,9% при норме менее 60. Стоит отметить, что показатели превышают норму на Херсонщине уже три дня подряд.

Также ухудшается ситуация и в Харьковской области, где за минувшие сутки больных было больше всего. В регионе зашкаливает коэффициент выявления новых случаев коронавируса (23,2% при норме 20), уровень госпитализаций (76,6) и загруженность коек кислородом (66,4).

В число "красных" регионов может также попасть и Запорожская область. В этом регионе три дня подряд зашкаливали показатели уровня госпитализаций и динамика заболеваемости, а сегодня к этому списку добавился еще и показатель загруженности коек кислородом — 65,6% (при норме меньше 60).

Еще в части регионов на сегодня норму превышают или один показатель, или несколько, но только за последние сутки. В шаге от зоны риска остановились Житомирская (вырос уровень госпитализаций), Сумская (превышает норму коэффициент новых случаев), Черновицкая (высокий уровень госпитализаций) области.

данные Минздрава

Напомним, что "красный" уровень эпидемической опасности в регионе вводят при условии, что в течение трех дней подряд превышает норму:

загруженность коек кислородом (более 65%);

количество ПЦР и экспресс-тестов составляет менее 300 на 100 тысяч населения;

уровень госпитализаций в течение семи дней достигает показателя более 60;

коэффициент выявления случаев инфицирования превышает 20%;

уровень роста больных коронавирусом составляет более 50%.

Как сообщал "Телеграф" ранее, врач продемонстрировал, как ухудшилась ситуация с коронавирусом во Львове.