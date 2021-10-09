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У МОЗ розповіли, яка область першою може перейти в "червону зону"

Автор
Геннадій Лубенець
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Коронавірус
Коронавірус

Ситуація в Херсонській області далека від ідеальної.

Глава МОЗ Віктор Ляшко не виключає того, що в Україні незабаром з’явиться перша в цьому сезоні область, яка перейде в "червону зону".

Про це він написав у себе в Фейсбук за підсумками візиту в Херсонську область.

"Епідситуація в області ускладнена. За критеріями область заходить у червоний рівень епідемічної небезпеки", — повідомив він.

Він підкреслив, що на наступному засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) буде піднято питання про майбутнє цього регіону.

Ляшко зазначив, що якщо за часів попередніх хвиль Херсонщині вдалося уникнути "червоної зони", то цього разу ситуація абсолютно протилежна.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на 9 жовтня в жодній області ще не була введена "червона зона" карантину. Втім, 15 областей вже відповідають критеріям "помаранчевої зони". Крім Херсонської області, туди також потрапляють Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернівецька області.

Теги:
#Віктор Ляшко #Коронавірус #Covid-19
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