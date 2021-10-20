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У Житомирі знесли фабрику з виготовлення легендарних шкарпеток (фото)

Автор
Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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У Житомирі знесли панчішну фабрику Новина оновлена 20 жовтня 2021, 17:28
У Житомирі знесли панчішну фабрику

Продукція підприємства популярна в Україні та за її межами.

У Житомирі знесли фабрику, яка виробляла панчохи та шкарпетки під брендом "Легка хода".

За даними видання Pragmatika, замість неї планують побудувати гіпермаркет та кілька багатоповерхівок. Продати фабрику вирішили ще в квітні 2021 року нібито через мільйонні борги.

У той же час, як повідомляють місцеві ЗМІ, текстильне підприємство переїхало в будівлю колишньої музичної фабрики на вулиці Жуйка. Крім того, колишнє керівництво запевняло, що боргів із зарплати і податків немає.

Текстильна фабрика в Житомирі
Текстильна фабрика в Житомирі
Частину фабрики вже знесли
Частину фабрики вже знесли
На місці підприємства планують побудувати гіпермаркет
На місці підприємства планують побудувати гіпермаркет

Слід зазначити, що житомирські шкарпетки цієї фабрики славляться на всю Україну і за її межами. Продукція підприємства — бренд міста та області.

Панчішна фабрика почала працювати ще в 1935 році. Це підприємство було повністю зруйноване під час окупації нацистів. Відновилося виробництво лише в 1948 році.

У 1967 році фабрика отримала назву "Комсомолка", а з 1988 року — це було акціонерне товариство "Україна". Тепер це ПАТ "Екотекстиль".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що перший київський машинобудівний завод "Більшовик" намагаються продати на аукціоні.

Теги:
#Житомир #Фабрика
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