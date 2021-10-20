У Житомирі знесли фабрику з виготовлення легендарних шкарпеток (фото)

Продукція підприємства популярна в Україні та за її межами.

У Житомирі знесли фабрику, яка виробляла панчохи та шкарпетки під брендом "Легка хода".

За даними видання Pragmatika, замість неї планують побудувати гіпермаркет та кілька багатоповерхівок. Продати фабрику вирішили ще в квітні 2021 року нібито через мільйонні борги.

У той же час, як повідомляють місцеві ЗМІ, текстильне підприємство переїхало в будівлю колишньої музичної фабрики на вулиці Жуйка. Крім того, колишнє керівництво запевняло, що боргів із зарплати і податків немає.

Текстильна фабрика в Житомирі

Частину фабрики вже знесли

На місці підприємства планують побудувати гіпермаркет

Слід зазначити, що житомирські шкарпетки цієї фабрики славляться на всю Україну і за її межами. Продукція підприємства — бренд міста та області.

Панчішна фабрика почала працювати ще в 1935 році. Це підприємство було повністю зруйноване під час окупації нацистів. Відновилося виробництво лише в 1948 році.

У 1967 році фабрика отримала назву "Комсомолка", а з 1988 року — це було акціонерне товариство "Україна". Тепер це ПАТ "Екотекстиль".

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що перший київський машинобудівний завод "Більшовик" намагаються продати на аукціоні.