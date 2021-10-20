Ще сім областей України можуть незабаром перейти в "червону зону": список
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У Кабміні нагадують, що уникнути жорсткого карантину можна лише нарощуванням темпів вакцинації.
У суботу, 23 жовтня, Сумська область стане шостим регіоном України, який перейде в "червону зону" з розповсюдження коронавірусу. Разом з тим в уряді розповіли, які ще області знаходяться за крок від жорсткості карантинних обмежень.
Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.
За його словами "найближчим часом" "червона" зона може бути введена в:
- Житомирській області;
- Луганській області;
- Львівській області:
- Миколаївській області;
- Рівненській області;
- Хмельницькій області;
- Чернігівській області.
Єдиною можливістю для зазначених регіонів уникнути необхідності посилювати карантин, Чернишов називає посилення протиепідемічних заходів.
"Не потрібно чекати "червоної" зони, щоб прискорювати темпи вакцинації", — зазначив він.
Як повідомлялося раніше, в Україні станом на 20 жовтня "червона зона" введена в Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.
Першою в цьому сезоні стала Херсонська область, вона була змушена посилити карантин ще 15 жовтня, решта чотири регіони зі списку перейшли в "червону зону" 18 жовтня.
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