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Ще сім областей України можуть незабаром перейти в "червону зону": список

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Карантин Новина оновлена 20 жовтня 2021, 23:08
Карантин

У Кабміні нагадують, що уникнути жорсткого карантину можна лише нарощуванням темпів вакцинації.

У суботу, 23 жовтня, Сумська область стане шостим регіоном України, який перейде в "червону зону" з розповсюдження коронавірусу. Разом з тим в уряді розповіли, які ще області знаходяться за крок від жорсткості карантинних обмежень.

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами "найближчим часом" "червона" зона може бути введена в:

  • Житомирській області;
  • Луганській області;
  • Львівській області:
  • Миколаївській області;
  • Рівненській області;
  • Хмельницькій області;
  • Чернігівській області.

Єдиною можливістю для зазначених регіонів уникнути необхідності посилювати карантин, Чернишов називає посилення протиепідемічних заходів.

"Не потрібно чекати "червоної" зони, щоб прискорювати темпи вакцинації", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на 20 жовтня "червона зона" введена в Херсонській, Одеській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях.

Першою в цьому сезоні стала Херсонська область, вона була змушена посилити карантин ще 15 жовтня, решта чотири регіони зі списку перейшли в "червону зону" 18 жовтня.

Теги:
#Коронавірус #Олексій Чернишов #Covid-19
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