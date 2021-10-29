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"Супутник" не рятує: окупована Донеччина обганяє решту України по смертях від COVID-19

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На підконтрольній уряду території Донецької області померло вдвічі менше людей, ніж на окупованій "ДНР" території Новина оновлена 29 жовтня 2021, 14:20
На підконтрольній уряду території Донецької області померло вдвічі менше людей, ніж на окупованій "ДНР" території

Лікарні в ОРДО переповнені хворими ковидними навіть з урахуванням високої смертності

На підконтрольній російським бойовикам території Донецької області фіксуються рекорди за кількістю померлих ковідних хворих — за останню добу там від коронавірусу загинуло 93 особи.

"Телеграф" вирішив порівняти показники невизнаної квазіреспубліки та українських областей щодо COVID-19.

Смертність від хвороби в ОРДО набагато вища, ніж у будь-якому з підконтрольних Києву регіонів. Так, лише за попередню добу (28 жовтня) найбільша кількість померлих через "корону" була зареєстрована на Одещині — 77 осіб.

Донецька область, вільна від російських окупантів, також показує високі показники щодо захворюваності, проте разом із тим смерть настає набагато рідше — за попередню добу лише померло лише 39 осіб.

Свіжа статистика по смертях від "корони" в Україні
Свіжа статистика по смертях від "корони" в Україні

Загальна кількість смертей, представленої у статистиці, разюче відрізняється: станом на ранок 29 жовтня на окупованій території Донеччини від коронавірусу загинуло 6624 особи. Підконтрольна ж Києву частина області звітує лише про 3318 пацієнтів, які не змогли перемогти ковід.

Загальний показник кількості заражень трохи вищий на підконтрольній частині Донеччини: з початку пандемії тут зареєстровано 126 031 випадок "корони". В окупованих "ДНР" регіонах за весь час коронавірус підхопила 85931 людина, хоча навіть самі жителі території визнають — показники значно занижують.

Добова захворюваність, до речі, також значно відрізняється — але вже знову не на користь бойовиків. Підконтрольна Києву частина Донеччини лише одного разу за останню хвилю COVID-19 переступила за позначку 1300 нових випадків на день — 24 жовтня було зафіксовано 1380 хворих. В ОРДО ж кілька тижнів на постійній основі реєструється від 1200 до 1400 нових інфікованих. Для порівняння можна взяти дані за добу 28 жовтня: на окупованій "ДНР" території – 1357 хворих, загалом на Донеччині – 1149.

Судячи з усього, російська вакцина "Супутник V" не допомагає окупантам протистояти коронавірусу, тим більше дельта-варіанту.

Інформацію про смертність на окупованих територіях навіть місцеві жителі сприймають дуже критично:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в ОРДО від коронавірусу почали вмирати місцеві "фронтові медики" — їх не врятувала навіть вакцинація російськими препаратами.

Теги:
#Смертність #Донбас #Коронавірус #ОРДЛО #Covid-19
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