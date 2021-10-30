"Під загрозою усі невакциновані діти до 5 років": ситуація з поліомієлітом в Україні

Попри спалах поліомієліту, частина батьків відмовляється щеплювати дітей.

В Україні вперше за кілька років на Рівненщині виявили випадок поліомієліту — за результатами епідрозслідування вірус знайшли і на Закарпатті.

Про це повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що у зоні ризику – всі невакциновані діти від народження до п’яти років. Усі проби ґрунту та води, а також результати аналізів направили до лабораторії ВООЗ у Гельсінкі.

На Рівненщині у місці, де виявили поліовірус у дитини екстрену вакцинацію проведено у 86 дітей, ще вдвічі більше — з тимчасовими відстрочками. При цьому батьки 48 дітей, незважаючи на спалах захворювання, практично біля їхнього порога відмовилися від термінового щеплення.

В Україні трохи більш ніж половина дітей молодшого року отримали вакцину — 59,7 %. Серед антилідерів – Закарпаття, Івано-Франківщина та Херсонщина. Щоб поліомієліт відступив і колективний імунітет спрацював рівень вакцинації має бути 95%.

По всій країні посилюють спостереження за випадками паралічу та планують активізувати вакцинацію.

Поліомієліт може потрапити в організм дитини із забрудненої води та ґрунту через руки. Також передається від носія. Їм може бути навіть щеплена дитина. Його наслідки у важких випадках – параліч та смерть. У зоні найбільшого ризику — діти молодші за п’ять років.

Ліки проти нього немає. Єдиний захист – вакцинація. Згідно з календарем щеплень її проводять тричі до року і тричі від року до 14 років.

Раніше "Телеграф" писав, що поліовірус також знайшли і у родичів дитини з паралічем. У регіоні проводять екстрену вакцинацію дітей.