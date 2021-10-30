Укр

"Под угрозой все невакцинированные дети до 5 лет": ситуация с полиомиелитом в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Детей вакцинируют от полиомиелита шестью дозами до 14 лет. Новость обновлена 30 октября 2021, 10:48
Детей вакцинируют от полиомиелита шестью дозами до 14 лет.

Несмотря на вспышку полиомиелита, часть родителей отказывается прививать детей.

В Украине впервые за несколько лет в Ровенской области выявили случай полиомиелита — по результатам эпидрасследования вирус нашли и в Закарпатье. 

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин. 

Он отметил, что в зоне риска — все невакцинированные дети от рождения до пяти лет. Все пробы грунта и воды, а также результаты анализов направили в лабораторию ВОЗ в Хельсинки.

В Ровенской области в месте, где обнаружили полиовирус у ребенка экстренная вакцинация проведена у 86 детей, еще вдвое больше — с временными отсрочками. При этом родители 48 детей, несмотря на вспышку заболевания практически у их порога отказались от срочной прививки.

В Украине чуть больше половины детей младше года получили вакцину — 59,7 %. Среди антилидеров — Закарпатье, Ивано-Франковщина и Херсонщина. Чтобы полиомиелит отступил и коллективный иммунитет сработал уровень вакцинации должен быть 95%. 

По всей стране усиливают наблюдение за случаями паралича и планируют активизировать вакцинацию. 

Полиомиелит может попасть в организм ребенка из загрязненной воды и почвы через руки. Также передается от носителя. Им может быть даже привитый ребенок. Его последствия в тяжелых случаях — паралич и смерть. В зоне наибольшего риска — дети младше пяти лет. 

Лекарства от него не существует. Единственная защита — вакцинация. Согласно календарю прививок ее проводят трижды до года и трижды от года до 14 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что полиовирус также нашли и у родственников ребенка с параличем. В регионе проводят экстренную вакцинацию детей.

Теги:
#Ровенская область #Полиомиелит #Закарпатская область #Вакцинация
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