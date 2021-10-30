"Под угрозой все невакцинированные дети до 5 лет": ситуация с полиомиелитом в Украине

Несмотря на вспышку полиомиелита, часть родителей отказывается прививать детей.

В Украине впервые за несколько лет в Ровенской области выявили случай полиомиелита — по результатам эпидрасследования вирус нашли и в Закарпатье.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин.

Он отметил, что в зоне риска — все невакцинированные дети от рождения до пяти лет. Все пробы грунта и воды, а также результаты анализов направили в лабораторию ВОЗ в Хельсинки.

В Ровенской области в месте, где обнаружили полиовирус у ребенка экстренная вакцинация проведена у 86 детей, еще вдвое больше — с временными отсрочками. При этом родители 48 детей, несмотря на вспышку заболевания практически у их порога отказались от срочной прививки.

В Украине чуть больше половины детей младше года получили вакцину — 59,7 %. Среди антилидеров — Закарпатье, Ивано-Франковщина и Херсонщина. Чтобы полиомиелит отступил и коллективный иммунитет сработал уровень вакцинации должен быть 95%.

По всей стране усиливают наблюдение за случаями паралича и планируют активизировать вакцинацию.

Полиомиелит может попасть в организм ребенка из загрязненной воды и почвы через руки. Также передается от носителя. Им может быть даже привитый ребенок. Его последствия в тяжелых случаях — паралич и смерть. В зоне наибольшего риска — дети младше пяти лет.

Лекарства от него не существует. Единственная защита — вакцинация. Согласно календарю прививок ее проводят трижды до года и трижды от года до 14 лет.

Ранее "Телеграф" писал, что полиовирус также нашли и у родственников ребенка с параличем. В регионе проводят экстренную вакцинацию детей.