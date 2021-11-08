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Алкоголя в крові в 11 разів вище за норму: п’яний водій влаштував смертельну ДТП на Черкащині (фото)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Інцидент стався на трасі "Київ-Одеса" Новина оновлена 08 листопада 2021, 09:16
Інцидент стався на трасі "Київ-Одеса"

Від зіткнення машину буквально рознесло на запчастини

Під Уманню, що в Черкаській області, сталася аварія зі смертельним наслідком — пасажир легковика, який врізався у вантажне авто, загинув на місці.

Подробиці повідомляє прес-служба поліції Черкащини.

Інцидент було зафіксовано на 213 кілометрі дороги "Київ-Одеса". Ця траса "славиться" своїми великими ДТП, які нерідко закінчуються летально для водіїв чи їхніх пасажирів.

На цей раз з життям розлучився 41-річний пасажир Volkswagen Passat. Близько дев’ятої години вечора 38-річний водій легковика, намагаючись обігнати вантажівку DAF, не впорався з керуванням і врізався в неї. При цьому він практично не постраждав, навіть відмовився від госпіталізації до лікарні.

Від машини залишилися лише запчастини
Від машини залишилися лише запчастини

У присутності кількох свідків у нього взяли проби на алкоголь, які показали справді моторошні цифри. Виявилося, що за кермо машини чоловік сів, значно перебравши — дозволену норму алкоголю в крові було перевищено в 11 разів (прилад зафіксував 2,20 проміле).

Так виглядало місце аварії
Так виглядало місце аварії

Детальної інформації про водія вантажівки немає, але, судячи з усього, він відбувся лише переляком і злегка погнутим автомобілем.

Вантажівка майже не постраждала
Вантажівка майже не постраждала

Із винуватцем аварії продовжить працювати слідство за ч.3 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані сп’яніння). Йому може загрожувати від п’яти до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про жахливу подію, зафіксовану на Дніпропетровщині. Так, у Кам’янському, жінка, посварившись із чоловіком і бажаючи провчити його, лягла на проїжджу частину посеред ночі і за кілька хвилин потрапила під машину.

Теги:
#Черкаська область #ДТП #Київ — Одеса #Траса Київ-Одеса
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