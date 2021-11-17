Був засуджений, але покарання не відбував: спливли подробиці про чоловіка, який в Луцьку збив єпископа УНАПЦ

Водія "Мазди" було засуджено до трьох років обмеження волі, але чомусь він залишився на волі.

Пізно ввечері 14 листопада п’яний мешканець Луцька Роман Савич за кермом автомобіля Mazda 6 вилетів на тротуар та збив там відомого у місті єпископа Української незалежної апостольської православної церкви (УНАПЦ) Олега Ведмеденка. Священнослужитель пізніше помер у лікарні, а водій спробував втекти з місця події, але незабаром був затриманий. Як виявилося, Савич повинен відбувати термін по іншій справі, але натомість він вільно роз’їжджав містом.

Деталі інциденту повідомив OBOZREVATEL.

Влітку 2020 року до нього навідалися співробітники Муніципальної варти та вилучили бетони з молоком за нелегальну торгівлю. Обурений чоловік після цього взяв газовий балончик, прийшов до офісу установи та там розпорошив його в обличчя двох людей.

Після цього Савича було засуджено за статтею 350 (напад на посадових осіб) і засуджено до трьох років обмеження волі. Втім, сам він вирішив, що рішення несправедливе і намагався його оскаржити.

Попри це, 19 жовтня 2021 року суд відхилив його апеляцію.

У Державній виконавчій службі не коментували те, чому чоловік замість відбування покарання отримав можливість сісти п’яним за кермо.

Єпископа Ведмеденка поховали 16 листопада, того ж дня Савичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує ув’язнення терміном в 10 років.

Олег Ведмеденко

Роман Савич

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