Забули після операції: українка прожила півтора року з катетером у сечовому міхурі

Обстеження провели івано-франківські лікарі

Жителька Івано-Франківська протягом півтора року після операції жила із забутим всередині неї катетером.

Про такий випадок лікарського недбальства повідомили представники місцевого "Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги".

За словами директорки центру Ольги Савчук, близько 18 місяців тому жінка знаходилася на операції, де використовувалися катетери, введені у сечовий міхур.

Досить швидко після хірургічного втручання жителька Івано-Франківська почала скаржитися на постійний дискомфорт та навіть болі при сечовипусканні. Перші поверхневі обстеження змін не виявили, жінка отримала медикаментозне лікування. Однако навіть ліки не допомогали.

Саме тому медики вирішили відправити свою пацієнтку на проходження відеоцистоскопії. Так називають спеціальне ендоскопічне дослідження сечового міхура із допомогою цистоскопу. В результаті аналізу оцінюється загальний стан слизової оболонки органа.

Саме відеоцистоскопія і виявила в організмі жінки забутий хірургами катетер. Після цього пацієнтка отримала наступну допомогу.

Ось так виглядав забутий у сечовому міхурі катетер

А в медзакладі закликали всіх лікарів бути напрочуд уважними і згадувати, що і до, і після операції варто перераховувати найдрібніші речі, які використовувалися під час втручання.

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