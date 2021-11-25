Хотів покататися: під Києвом 16-річний хлопець розтрощив об електроопору автомобіль батька (фото)

На щастя, цього разу обійшлося без летальних випадків

У селі Княжичі, що у Київській області, трапилася серйозна аварія за участю 16-річного юнака. На автомобілі свого батька він протаранив дерево, а потім електроопору.

Як повідомляється на сайті Нацполіції, моторошна аварія сталася пізно ввечері 24 листопада на перехресті вулиць Київська та Марії Лагунової у Княжичах. Юнак за кермом Chevrolet Nubira не впорався з керуванням, внаслідок чого на швидкості влетів у стовп лінії електропередач.

Місце ДТП у Княжичах

По прибуттю правоохоронці з’ясували, що за кермом машини був 16-річний хлопець, який взяв автомобіль без дозволу батьків і поїхав кататися з товаришем. На дорозі він перевищив швидкість і не зміг впоратися з керуванням, що і стало причиною зіткнення з деревом та електроопорою.

Telegram-канал dtp.kiev.ua повідомив, що уламки автомобіля після зіткнення розкидало по усій дорозі. На щастя, 16-річний водій і його товариш серйозних травм не отримали.

Неповнолітній водій отримав адмінпротокол за ст. 124 (про пошкодження транспортних засобів, вантажу, доріг, вулиць та іншого майна) та ст. 126 (про керування автомобілем без прав). Чи покарають батьків юнака — не зазначається, однак цілком ймовірно, що штраф доведеться сплачувати саме їм.

Нагадаємо, резонансна аварія за участю 16-річного юнака сколихнула і Харків — 26 жовтня на перехресті Гагаріна та Героїв Сталінграда автомобіль Infiniti, за кермом якого знаходився місцевий мажор Микола Харківський, протаранив Chevrolet. Внаслідок чого водій останнього автомобіля загинув на місці.

Журналістам вдалося поспілкуватися з Харківським після ДТП і у розмові він припинив заперечувати провину та заявив, що машина не гальмувала, хоча він намагався.

Раніше "Телеграф" писав, що термін, який загрожує підозрюваному — сім років, через те, що йому немає 18. Також прокуратура візьме до уваги повідомлення Харківського про викрадення машини, зроблене після ДТП.