У 15 років – 9 кілограм: у Кривому Розі судитимуть горе-матір, яка морила голодом дочку з інвалідністю

Досудовий розгляд у цій справі закінчився, суд заплановано на 9 грудня

У Кривому Розі жінка мало не довела до смерті 15-річну дочку з інвалідністю. Дівчинка у своєму віці важила всього 9 кілограмів, а знайшли її у квартирі без газу, світла, їжі та у повній антисанітарії.

Про інцидент, який трапився ще в лютому, повідомив канал "Перший міський", проте тепер справу передали до суду. Він має відбутися 9 грудня.

Правоохоронці з’ясували, що 15-річна дівчинка з ДЦП та синдромом Дауна проживала разом із 47-річною мамою. При огляді житла криворіжанки правоохоронці жахнулися — дитину з інвалідністю знайшли на дерев’яній дошці у дитячому ліжку, брудну та голодну. На свій вік дівчинка важила лише 9 кілограмів.

У квартирі, де проживала дитина, не було газу, світла та навіть їжі. Скрізь бруд і розкидане сміття, різкий запах, таргани. На кухні не знайшли взагалі жодних продуктів, а мати дівчинки пояснила, що вони їдять лише коли приходить допомога на дівчинку – це єдине джерело доходів сім’ї.

Дівчина спала на дерев’яні дошки

У квартирі зовсім не було їжі

Дитина проживала у повній антисанітарії

При виклику до будинку бригади швидкої допомоги жінка почала відмовлятися від госпіталізації. На додаток, мати дівчинки з інвалідністю неодноразово відмовлялася проходити безкоштовні курси реабілітації для дитини.

У цій ситуації постає питання — де взагалі були соцслужби та як вони могли таке допустити? Як виявилося, вони відвідували сім’ю щомісяця і навіть просили матір віддати дитину до спеціальної установи, проте жінка писала постійно відмови.

Все вищезгадане послужило тому, що прокуратура вирішила відібрати дівчинку у горе-матері та помістити її до лікарні. Жінці висунули звинувачення у злісному невиконанні обов’язків щодо догляду за дитиною.

Майже через 10 місяців досудовий розгляд закінчився, і правоохоронці передали справу до суду. Засідання має відбутися 9 грудня. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Донеччині п’яна мати забула 2-річного сина посеред вулиці іншого міста.