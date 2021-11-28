Втопила новонародженого у відрі з помиями: горе-матір з Полтавщини відправили за ґрати

Породілля свою провину частково визнала.

На Полтавщині жінка отримала два роки ув’язнення через те, що втопила немовля у відрі з помиями.

Про це йдеться у рішенні суду від 24 листопада, пише Главком.

Пригода сталася ще у грудні 2020 року у селі Сватки Гадяцького району.

За словами жінки, її посеред ночі підняла природна потреба, однак оскільки всі "зручності" знаходяться на вулиці, то їй довелося справляти потребу у відро. Вона стверджує, що дитина "просто випала", але вона цього не помітила нібито через те, що переплутала роди з харчовим отруєнням. Горе-мати стверджувала, що через це цілий день страждала від болю.

Коли жінка помітила, що народила, вона побігла будити батьків, проте вони сказали їй викликати швидку і нічого не чіпати.

Фельдшер, що прибула на місце, розповіла, що коли прийшла в будинок породіллі, то побачила, що немовля вже було без ознак життя і лежало у відрі з помиями.

Породілля заявляла, що казала, що дитина народилася вже мертвою, а пуповину вона не перерізала. Але експертиза показала, що немовля народилося живим, а пуповина таки була перерізана.

Пізніше жінка визнала в суді, що дитина загинула через необережність.

Як повідомлялося раніше, у Кривому Розі жінка морила голодом свою 15-річну дочку з інвалідністю. Дійшло до того, що дівчинка почала важити лише дев’ять кілограмів.