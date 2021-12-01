Рус

У Білій Церкві друзі підпалили голову автомеханіку та кинули його в яму (фото 18+)

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
89
У потерпілого сильно обпалена голова та кінцівки Новина оновлена 01 грудня 2021, 16:58
У потерпілого сильно обпалена голова та кінцівки

50-річного чоловіка понівечили за те, що він не відремонтував мопед

На Київщині в Білій Церкві двоє чоловіків понівечили свого приятеля за те, що той не виконав обіцянку — відремонтувати мопед.

Як розповіли в облуправлінні поліції, двоє приятелів запросили третього до гаража, де спалахнув конфлікт. Гостя звинуватили в тому, що він колись обіцяв полагодити мопед, але не зробив цього.

37-річний власник гаража взяв банку з бензином і облив їм голову 50-річного автомеханіка, а їхній 44-річний друг підпалив чоловіка запальничкою. Після цього вони скинули свою жертву в яму, яка була в тому ж гаражі.

Друзі кинули свою жертву в яму гаражу
Друзі кинули свою жертву в яму гаражу

Потерпілому пощастило вижити: у нього обпалені голова та руки, ступінь тяжкості оцінили як 2-гу та 3-тю.

У автомеханіка сильно обпалені руки та голова
У автомеханіка сильно обпалені руки та голова

В результаті обох "месників" уже затримали. За "Умисне тяжке тілесне ушкодження" їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Росії сталася трагедія із трьома студентками медколеджу, яких зарубали сокирою та спалили прямо в їхній квартирі.

Також ми писали, що у Дніпрі місцева мешканка влаштувала пожежу у власній квартирі "за велінням голосів у голові".

Теги:
#Київська область #Біла Церква #Спроба вбивства #Спалення
Президент України Володимир Зеленський
Політика
Виступ Зеленського – підготовка до позачергових виборів: що було не так у словах президента
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Виступ Зеленського – підготовка до позачергових виборів: що було не так у словах президента
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Роман Соха
На нардепа, який пішов із "Слуги народу" до Разумкова, нацькували НАБУ і хочуть відібрати мандат
Дата публікації
Категорія
Українцям обмежили максимальну пенсію 19 340 гривнями
В Україні з 1 грудня – нові пенсії: кому і скільки платитимуть
Дата публікації
Категорія
В аварії вантажівка практично не постраждала
Двоє загинули, троє у лікарні: вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом на Вінниччині (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Витік хлору у Одесі
Концентрація перевищує норму у 89 разів: на підприємстві в Одесі стався витік хлору (фото, відео)