У Білій Церкві друзі підпалили голову автомеханіку та кинули його в яму (фото 18+)
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50-річного чоловіка понівечили за те, що він не відремонтував мопед
На Київщині в Білій Церкві двоє чоловіків понівечили свого приятеля за те, що той не виконав обіцянку — відремонтувати мопед.
Як розповіли в облуправлінні поліції, двоє приятелів запросили третього до гаража, де спалахнув конфлікт. Гостя звинуватили в тому, що він колись обіцяв полагодити мопед, але не зробив цього.
37-річний власник гаража взяв банку з бензином і облив їм голову 50-річного автомеханіка, а їхній 44-річний друг підпалив чоловіка запальничкою. Після цього вони скинули свою жертву в яму, яка була в тому ж гаражі.
Потерпілому пощастило вижити: у нього обпалені голова та руки, ступінь тяжкості оцінили як 2-гу та 3-тю.
В результаті обох "месників" уже затримали. За "Умисне тяжке тілесне ушкодження" їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Росії сталася трагедія із трьома студентками медколеджу, яких зарубали сокирою та спалили прямо в їхній квартирі.
Також ми писали, що у Дніпрі місцева мешканка влаштувала пожежу у власній квартирі "за велінням голосів у голові".
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