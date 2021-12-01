У Білій Церкві друзі підпалили голову автомеханіку та кинули його в яму (фото 18+)

50-річного чоловіка понівечили за те, що він не відремонтував мопед

На Київщині в Білій Церкві двоє чоловіків понівечили свого приятеля за те, що той не виконав обіцянку — відремонтувати мопед.

Як розповіли в облуправлінні поліції, двоє приятелів запросили третього до гаража, де спалахнув конфлікт. Гостя звинуватили в тому, що він колись обіцяв полагодити мопед, але не зробив цього.

37-річний власник гаража взяв банку з бензином і облив їм голову 50-річного автомеханіка, а їхній 44-річний друг підпалив чоловіка запальничкою. Після цього вони скинули свою жертву в яму, яка була в тому ж гаражі.

Друзі кинули свою жертву в яму гаражу

Потерпілому пощастило вижити: у нього обпалені голова та руки, ступінь тяжкості оцінили як 2-гу та 3-тю.

У автомеханіка сильно обпалені руки та голова

В результаті обох "месників" уже затримали. За "Умисне тяжке тілесне ушкодження" їм загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

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