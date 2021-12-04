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Частину України замітає снігом: понад 100 населених пунктів залишились без електрики (фото, відео)

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Найбільше від опадів постраждали західні регіони Новина оновлена 04 грудня 2021, 09:55
Найбільше від опадів постраждали західні регіони

Перший сніг нарешті прийшов і на південь країни, до Одеси

З пізньої ночі 4 грудня мешканці різних населених пунктів України можуть спостерігати за вікном справжні снігопади. У більшості випадків це мокрий сніг, який створює налипання та загрозу знеструмлення населених пунктів.

Про те, якою ситуація з опадами є наразі, розповість "Телеграф".

Західний регіон

Найбільше від "свіжих" снігопадів постраждали області у західній частині України. Тут опади принесли різні наслідки.

Так виглядає Буковель
Так виглядає Буковель

З одного боку — чудовий сніговий покрив у горах та на гірськолижних курортах, що тільки порадувало відпочиваючих. На веб-камерах із Буковеля можна помітити, що в деяких його місцях сніг все ще продовжує падати, хоч і не в такій великій кількості, як раніше.

Відпочивальників вистачає
Відпочивальників вистачає
Подекуди все ще йде сніг
Подекуди все ще йде сніг
Ковзанку розчистити поки не встигли
Ковзанку розчистити поки не встигли

Загалом повідомляється, що у Карпатах температура повітря за кілька годин знизилася до -16°С. Сніговий покрив подекуди сягає одного метра заввишки.

Вид на гору Піп Іван Чорногорський
Вид на гору Піп Іван Чорногорський

Другою стороною медалі стали обриви ліній електропередач. Через налипання мокрого снігу та поривів вітру без електрики залишилося близько 130 населених пунктів на Львівщині та Івано-Франківщині.

Наразі відновленням електроживлення займаються фахівці з місцевих обленерго.

Як повідомляють у прес-службі ДСНС, наразі проїзд головними трасами регіону забезпечений у вільному режимі.

Південний регіон

Пораділи першому снігу і на півдні країни. Наприклад, для Одеської області опади такого типу стали першими цього зимового сезону.

На півночі області, у Подільську, легкий снігопад жителі спостерігали ще пізно вночі.

До Одеси та передмістя снігова погода дісталася ближче до раннього ранку.

Втім, слід додати, що сніг йде мокрий, тому він практично відразу ж тане, створюючи додаткові незручності у вигляді сльоти під ногами та великих калюж. Такий розклад не дивний — в Одесі тримається температура на рівні +2°С, а синоптики взагалі обіцяють, що сніг у якийсь момент переверне на дощ.

Прогноз погоди на 4 грудня від Гідрометцентру.
Прогноз погоди на 4 грудня від Гідрометцентру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як раділи першому снігу мешканці інших областей країни.

Теги:
#Львівська область #Одеса #Погода #Карпати #Івано-Франківська область #Сніг
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