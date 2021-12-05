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Замість сміття – дитячі іграшки: у Чернігові екоактивісти залучили до ресайклінгу дітей (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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З пластику виходять такі деталі гри
З пластику виходять такі деталі гри

Дошкільнята з Чернігова навчаються сортувати відходи та допомагають у створенні розвиваючої гри з вторсировини.

Боротьба із пластиковим забрудненням навколишнього середовища може набувати різних форм. Поки політики йдуть за методом заборони використання частини поліетиленових пакетів, екоактивісти організації "Еко Місто" у Чернігові збирають пластик та навчають дітей із дитсадків сортувати відходи. Зі зібраної сировини хочуть зробити розвиваючу гру.

Про свою ініціативу вони розповідають у Facebook.

Проєкт "Plastic Fantastic" розпочав роботу ще влітку — до нього приєдналися вихованці 45 дитсадків та їхні батьки. Мета ініціативи – зробити гру для розвитку математичних навичок "Нумікон". Вона буде зроблена із перероблених кришок від пляшок, які збирали діти.

Пластик збирають та сортують за кольорами
Пластик збирають та сортують за кольорами
З перероблених листів за допомогою фрезера роблять деталі
З перероблених листів за допомогою фрезера роблять деталі

Гру отримає кожна дошкільна установа, яка взяла участь в акції. Екоактивісти вже розпочали роботу над виготовленням — фрезерували 4мм-ві листи пластику.

Деталі майбутньої гри
Деталі майбутньої гри

Крім цього в організації з Чернігова є однойменна майстерня ресайклінгу, де з пластику виготовляють різні корисні вироби, переробляючи зайве сміття.

Раніше "Телеграф" писав про ініціативу з Харкова — там змонтували на річці Уди перший сміттєвий уловлювач.

Теги:
#Сміття #Пластик #Дитяча гра
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