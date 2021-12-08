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У Кам'янському в авто знайшли бездихані тіла молодят: подробиці

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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Молодята задихнулися чадним газом у власному авто
Молодята задихнулися чадним газом у власному авто

Моторошну знахідку виявили у гаражному кооперативі "Центральний"

У Камʼянському Дніпропетровської області виявили трупи двох молодих людей: тіла 19-річних хлопця та дівчини знаходилися в автомобілі на території одного з гаражних кооперативів міста.

Як повідомляє видання "Дніпро Оперативний", трагічна подія сталася у неділю, 5 грудня.

Згідно попередньої інформації, молоді люди, які нещодавно одружилися, отруїлися чадним газом. Вони тривалий час знаходилися в автомобілі, двигун якого був увімкнений. Тіло молодика знайшли на водійському сидінні легковика ВАЗ-2105, а труп дівчини - на задньому пасажирському.

Обставини та деталі трагедії зараз з`ясовують правоохоронні органи.

А ми відзначимо, що витік чадного газу досить важко розпізнати, адже він практично не має запаху. Фахівці закликають громадян невпинно та неухильно дотримуватися правил користування газовими приладами, особливо взимку, аби уникнути ймовірної біди.

Нагадаємо, як у Хмельницькому чиновники ініціювали перевірку через масове отруєння школярів, на яке ніяк не відреагувала місцева влада.

Теги:
#Автомобіль #Отруєння #Дніпропетровщина #Чадний газ #Кам'янське
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