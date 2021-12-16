Обіцяла зламати ноги: у Тернополі жінці винесли вирок за знущання над чоловіком

Тернополянку визнали винною у насильстві над екс-чоловіком

У Тернополі суд виніс вирок жінці, яка знущалася зі свого колишнього чоловіка: ображала, погрожувала та обіцяла зламати руки і ноги.

Як повідомляє видання УНІАН, тернополянку визнали винною та присудили 150 годин громадських робіт. Окрім цього жінку зобов`язали виплатити постраждалому три тисячі гривень моральної шкоди.

Згідно з наявною інформацією, тривалий час чоловік страждав від систематичного насильства з боку колишньої дружини, яка використовувала у спілкуванні з ним нецензурну лайку та чинила моральний тиск, постійно погрожуючи зламати руки або ноги.

Чоловік не витримав знущань та викликав поліцію, представники якої, по прибуттю, вислухали пояснення потерпілого та склали за вказаним фактом адміністративний протокол.

Під час судового засідання обвинувачувана свою вину заперечувати не стала та покаялася. Також вона зазначила, що має дуже неприязні відносини з колишнім чоловіком, а ось суму моральної компенсації в 10 тис. грн, яку він заявив у позові, вважає необґрунтованою.

За словами сусідів, жінка дійсно регулярно ображала колишнього чоловіка під дією алкогольних напоїв. А спиртне вона вживала систематично. Тож йому нічого не залишалося, як проситися на ночівлю до сусіда або навіть ночувати на вулиці.

Відзначимо, що позов щодо зняття моральної шкоди суд задовольнив лише частково та ухвалив стягнути на користь позивача 3 тис. грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Тернополі чоловік зарізав 20-річну дівчину, а її понівечене тіло просто викинув з балкона на вулицю. Згодом труп знайшов житель багатоповерхівки, який неподалік вигулював собаку.