Все ж таки не самозахист? З’ясувалися деталі резонансного вбивства на Миколаївщині

Жінка не заявляє про спроби згвалтування з боку загиблого

Миколаївські слідчі встановили нові подробиці гучного вбивства чоловіка, яке сталося на Миколаївщині. Спочатку суспільство стало на захист жінки, котра звинувачується у вбивстві, проте поліцейські заявили, що її життю нічого не загрожувало.

Подробиці розкрили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

Згідно з новою інформацією, покійний та його вбивця разом відпочивали у сільському клубі, де розпивали алкоголь. Потім між ними почалася сварка, яка зрештою перемістилася вже на вулицю.

За словами свідка, який є працівником місцевого будинку культури, він втрутився у "розбірки" між чоловіком та жінкою. Остання, до речі, вже забрала у кривдника ніж. Коли працівник клубу притиснув чоловіка до паркану, щоб утихомирити запал, жінці більше нічого не загрожувало. Втім, це не завадило їй завдати чоловікові ножового поранення, яке згодом виявилося несумісним із життям.

Звичайно ж, поліцейські в рамках попереднього розгляду заарештували її, що і стало причиною великого резонансу справи. Не повідомивши більшість деталей, самі копи виставили себе у поганому світлі: з інформації, наданої слідством, створювалося враження, що покійного намагаються обілити. Зрозуміло, користувачі мережі обурилися, припустивши, що жінка лише оборонялася при спробі зґвалтування.

Проте копи заявляють, що жінка відмовляється співпрацювати. При цьому вона не говорить про спробу зґвалтування, також на ній немає жодних тілесних ушкоджень.

Саме тому поки що інцидент розглядають як умисне вбивство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у новорічну ніч на території Польщі також було вбито українця. Щоправда, винуватця трагедії поки не встановили, хоча як підозрювані у справі проходять одразу 12 людей.