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Затишшя було недовгим: окупанти поранили українського захисника на Донбасі

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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3 січня зафіксовано три обстріли Новина оновлена 03 січня 2022, 18:15
3 січня зафіксовано три обстріли

Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі

З початку доби на фронті зафіксовано три випадки порушення режиму "тиші" з боку російських найманців, унаслідок чого одного українського військовослужбовця було поранено.

Про це йдеться у зведенні Штабу ООС станом на 17:00 3 січня.

Зазначається, що обстріли зафіксовані біля Світлодарська, Лебединського та Шумів. Противник застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Агресивні дії окупантів призвели до того, що один з українських захисників отримав поранення. Його доставили до медустанови у стані середньої тяжкості.

Ситуація на фронті залишається контрольованою, а підрозділи ЗСУ залишаються на своїх позиціях та продовжують захищати українців від збройної агресії РФ.

Як повідомлялося раніше, на Донеччині знайдено мертвим механік-водій одного з медпідрозділів. Попередньо встановлено, що він вистрілив собі в голову зі штатної зброї, прокуратура вже розпочала розслідування інциденту та розглядає версії про умисне вбивство, доведення до самогубства, а також про необережне поводження зі зброєю.

Теги:
#Донбас #ОРДЛО #ЗСУ #ООС
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