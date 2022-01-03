Затишшя було недовгим: окупанти поранили українського захисника на Донбасі
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Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі
З початку доби на фронті зафіксовано три випадки порушення режиму "тиші" з боку російських найманців, унаслідок чого одного українського військовослужбовця було поранено.
Про це йдеться у зведенні Штабу ООС станом на 17:00 3 січня.
Зазначається, що обстріли зафіксовані біля Світлодарська, Лебединського та Шумів. Противник застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Агресивні дії окупантів призвели до того, що один з українських захисників отримав поранення. Його доставили до медустанови у стані середньої тяжкості.
Ситуація на фронті залишається контрольованою, а підрозділи ЗСУ залишаються на своїх позиціях та продовжують захищати українців від збройної агресії РФ.
Як повідомлялося раніше, на Донеччині знайдено мертвим механік-водій одного з медпідрозділів. Попередньо встановлено, що він вистрілив собі в голову зі штатної зброї, прокуратура вже розпочала розслідування інциденту та розглядає версії про умисне вбивство, доведення до самогубства, а також про необережне поводження зі зброєю.
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