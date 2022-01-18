У Запоріжжі 29-річна мати довела до голодної смерті доньку грудного віку: подробиці

Раніше місцева мешканка залучалася поліцією за зберігання наркотиків

Увечері 17 січня у відділ поліції Запорізького районного управління медики швидкої допомоги повідомили про те, що під час реанімаційних заходів, які вони проводили, померла 4-місячна дівчинка. На місці події копи з’ясували, що лікарів до дитини на вул. Патріотичну викликав 36-річний знайомий матері, на якого вона того дня надовго залишила дитину. Сама мати, передавши до рук медиків замотане в ганчір’я дитя, пішла у невідомому напрямку і додому не повернулася.

У квартирі, де жила мала, панує бардак

Варто сказати, що навіть співробітники Запорізького обласного главку поліції були шоковані одразу кількома трагічними подіями, що трапилися з неповнолітніми дітьми на підпорядкованій території. Зокрема, було виявлено тіло п’ятикласника Максима Самофалова зі смт Якимівка Мелітопольського району. Мама не приділяла дитині належної уваги та ласки. Максим пропав з дому бабусі ще під кінець літа, але всі сподівалися, що він знайдеться, а втік, бо не хотів повертатися на навчання до школи-інтернату. Проте школяр потрапив до рук убивць.

"Дитина знаходилася в повних антисанітарних умовах з ознаками неналежного харчування та недотримання елементарних гігієнічних норм" – так протокольно звучить стан, до якого жінка довела свою доньку. Відділ комунікації поліції Запорізької області супроводжує інформацію фотографіями безладу у квартирі, де трапилося лихо.

Фото з квартири, де сталася трагедія

"Уяви дитину з Освенцима (німецький концентраційний табір періоду 2-ї Світової війни – Авт. ): скелетик у пролежнях" – так "Телеграфу" неофіційно пояснили, як виглядало нещасне дитя.

Звалище речей також і в санвузлі

За даними правоохоронців, матір’ю померлої дитини є 29-річна місцева мешканка, яка притягувалася у 2021 році до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних засобів. А тепер жінці доведеться також відповідати за тяжкий злочин. Слідчим порушено кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання обов’язків щодо догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлено опіку або піклування). Винній загрожує обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. Але поки що правоохоронці встановлюють, де знаходиться горе-матір.

У зазначеній поліцією багатоповерхівці на вулиці Патріотичній, мешканці розповіли місцевим журналістам, що господарем квартири є брат чоловіка мами дитини, яка померла. І це він викликав швидку допомогу. Сам чоловік чи то співмешканець жінки з минулого року перебуває за ґратами за наркобізнес. Сусіди також поскаржилися, що біля цієї квартири завжди було брудно, валялися шприци та часто приходили сумнівні особи. Щодо дитини, то ніхто не бачив, щоб мати з нею гуляла, зате з-за дверей чули дитячий плач. Як виявилося, дівчинку навіть не зареєстрували — нібито мати збиралася повернутись із донькою за місцем попереднього проживання у Василівський район. Там, до речі, із рідним батьком проживають двоє старших дітей громадянки. Сусідка, яка побувала у квартирі як понята, сказала, що в житлі не було жодних речей для утримання дитини, зате всюди панувала антисанітарія.

"Телеграф" також розповідав, що у смт Кушугум Запорізької області 9-класника побили ровесники: ще вони обпалювали його тіло сигаретами, що горять, змушували його ковтати недопалки, обливали на вулиці водою.