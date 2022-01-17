Мати школяра, побитого ровесниками в Кушугумі: "Знаходиться на знеболювальних і став замикатися в собі"

Мама потерпілого боїться, що затриманих катувальників можуть звільнити з-під варти

Не завжди небезпеку для неповнолітніх можуть представляти дорослі незнайомці з кримінальним минулим, як, наприклад, сталося з 11-річним мешканцем Запорізької області Максимом Самофаловим. В іншому районі області, у смт Кушугум, у суботу, 15 січня, у "західню" до своїх знайомих ровесників потрапив 14-річний Єгор і ця зустріч закінчилася для нього лікарняним ліжком та нервовим потрясінням, адже його били та всіляко принижували.

"Телеграфу" вдалося поговорити з мамою підлітка. Як зараз почувається дев’ятикласник?

"Фізично — садна болять, підборіддя зчесано, опіки 1-го ступеня від сигарет, що палали, у нього на передпліччі, на руці, на зап’ясті з внутрішнього боку, вухо синє, на голові гематома і синці по всьому тілу... Він знаходиться на знеболювальних препаратах, але я його сьогодні хочу забрати додому з обласної лікарні. А от психологічно він почав відходити від шоку і став замикатися у собі", — розповідає Ганна.

За словами жінки, їй дзвонив голова Кушугумської територіальної громади Володимир Сосуновський та пообіцяв надати для Єгора психолога.

У компанії з шістьох хлопців та дівчат віком 12-16 років, яка й учинила розправу над хлопцем, двоє хлопців раніше навчалися з ним у місцевій гімназії "Інтелект", а тепер вони навчаються в запорізьких навчальних закладах.

Кушугумська гімназія "Інтелект"

Як припускає мати постраждалого хлопця, конфлікт стався через дівчину, також його однокласниці.

"А потім вони ще вимагали якісь гроші", – каже співрозмовниця.

Але подробиць вона поки не знає — мама намагається мінімально травмувати сина розпитуваннями, тому що він відразу ж замикається. Які свідчення він давав поліції, вона не чула, хоча спілкування правоохоронців із підлітком відбувалося у її присутності (так належить, щоб неповнолітній міг бути щирим).

Єгор — не проблемна дитина, раніше він завжди розповідав сім’ї про свої взаємини в колективі, і про жодні розбіжності не було й мови. Саме довірча ситуація в сім’ї й спонукала маму почати турбуватися про сина, телефон якого тривалий час – 4 години – не відповідав.

"Ми завжди були з ним на зв’язку, тому я й кинулася його шукати. І за старим телефоном, за номерами, досить швидко з’ясувала, де та з ким бачили мого сина, і відшукала цей будинок".

Батьків деяких кривдників сина мама Єгора знає і здивована, тому що один з хлопців точно з благополучної родини. Нині Ганна дуже переживає, що двох хлопців – призвідників розправи, затриманих нині поліцією, можуть відпустити під домашній арешт, оскільки вони також неповнолітні. Ці школярі з неблагополучних сімей і невідомо, як може розвиватися ситуація далі.

"Я не хочу, щоб це сталося!" – зізнається засмучена жінка.

Директор гімназії "Інтелект" Тетяна Апостолова уточнила, що Єгора вона знає добре і до його сім’ї, його виховання та поведінки у неї не було претензій. А хлопці, що знущалися з нього, навчалися з ним раніше, але покинули цей клас кілька років тому.

"Але зараз триває слідство, працюють правоохоронці, опитують учнів, тому я вам із цього приводу нічого не можу сказати. Причин конфлікту я також не знаю", – пояснила керівник навчального закладу.

Нагадаємо, що за цим фактом відкрито три кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 127 ("катування"), ч. 2 ст. 187 ("розбій") та ч. 3 ст. 153 ("сексуальне насильство") КК України. Вирішується питання щодо подальшої правової кваліфікації інших кримінальних дій фігурантів. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

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