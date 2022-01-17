Мать школьника, избитого ровесниками в Кушугуме: "Находится на обезболивающих и стал замыкаться в себе"

Мама пострадавшего боится, что задержанных мучителей могут освободить из-под стражи

Далеко не всегда опасность для несовершеннолетних могут представлять взрослые незнакомцы с криминальным прошлым, как например, произошло с 11-летним жителем Запорожской области Максимом Самофаловым. В другом районе области, в пгт Кушугум, в субботу, 15 января, в "западню" к своим знакомым ровесникам попал 14-летний Егор и эта встреча окончилась для него больничной койкой и нервным потрясением, ведь его избивали и всячески унижали.

"Телеграфу" удалось побеседовать с мамой подростка. Как сейчас себя чувствует девятиклассник?

"Физически — ссадины болят, подбородок счёсан, ожоги 1-й степени от горящих сигарет у него на предплечье, на руке, на запястье с внутренней стороны, ухо синее, на голове гематома и синяки по всему телу… Он находится на обезболивающих препаратах, но я его сегодня хочу забрать домой из областной больницы. А вот психологически он начал отходить от шока и стал замыкаться в себе" – рассказывает Анна.

По словам женщины, ей звонил председатель Кушугумской территориальной громады Владимир Сосуновский и пообещал предоставить для Егора психолога.

В компании из шестерых ребят и девушек возрастом 12-16 лет, которая и учинила расправу над парнем, двое ребят ранее учились с ним же в местной гимназии "Интеллект", а теперь они учатся в запорожских учебных заведениях.

Кушугумская гимназия "Интеллект"

Как предполагает мама пострадавшего паренька, конфликт произошел из-за девушки, также одноклассницы.

"А потом они еще вымогали какие-то деньги", – говорит собеседница.

Но вот подробностей она пока не знает – мама старается минимально травмировать сына расспросами, потому что он сразу же замыкается. Какие показания он давал полиции, она не слышала, хотя общение правоохранителей с подростком происходило в ее присутствии (так положено, чтобы несовершеннолетний мог быть искренним).

Егор – не проблемный ребенок, ранее он всегда рассказывал семье о своих взаимоотношениях в коллективе, и ни о каких разногласиях не было и речи. Именно доверительная обстановка в семье и побудила маму начать беспокоиться о сыне, телефон которого длительное время – 4 часа — не отвечал.

"Мы всегда были с ним на связи, поэтому я и кинулась его искать. И по старому телефону, по номерам, достаточно быстро выяснила, где и с кем видели моего сына, и отыскала этот дом".

Родителей некоторых обидчиков сына мама Егора знает, и удивлена, потому что один из парней точно из благополучной семьи. В настоящее время Анна очень переживает, что двоих ребят – зачинщиков расправы, задержанных в настоящее время полицией, могут отпустить под домашний арест, так как они тоже несовершеннолетние. Эти школьники из неблагополучных семей и неизвестно, как далее может развиваться ситуация.

"Я не хочу, чтобы это произошло!" – признается расстроенная женщина.

Директор гимназии "Интеллект" Татьяна Апостолова уточнила, что Егора она знает хорошо и к его семье, его воспитанию и поведению у нее не было претензий. А ребята, издевавшиеся над ним, учились с ним в прежние годы, но покинули этот класс несколько лет назад.

"Но сейчас идет следствие, работают правоохранители, опрашивают учеников, поэтому я вам по этому поводу ничего не могу сказать. Причины конфликта я также не знаю", – пояснила руководитель учебного заведения.

Напомним, что по данному факту открыты три уголовных производства: по ч. 2 ст. 127 ("пытки"), ч. 2 ст. 187 ("разбо"й) и ч. 3 ст. 153 ("сексуальное насилие") УК Украины. Решается вопрос о дальнейшей правовой квалификации других уголовных действий фигурантов. Санкция по статье предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.

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