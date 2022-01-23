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Пішли у гори всупереч попередженням рятувальників: у Карпатах групу туристів накрило лавиною

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Одному з потерпілих знадобилася евакуація Новина оновлена 23 січня 2022, 14:34
Одному з потерпілих знадобилася евакуація

Рятувальники попереджали про небезпечну сніголавинну обстановку.

У неділю, 23 січня, група туристів потрапила в халепу під час прогулянки горами в Івано-Франківській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Наголошується, що пригода сталася в районі гори Плай, що неподалік смт Воловець. Група з дев’яти осіб виявилася зненацька під час сходження лавини, через що п’ятьох із них частково засипало снігом.

Рятувальники повідомляють, що людям вдалося відкопатися зі снігу самостійно, але один з них отримав травми та потребував транспортування. Попередньо відомо, що постраждав чоловік 1992 року народження, який зазнав травми ноги.

Їм на допомогу відправили три одиниці спецтехніки та 10 людей гірських рятувальників.

Варто зазначити, що рятувальники вже кілька днів попереджають людей про те, що сніголавинна обстановка в Карпатах залишає бажати кращого і про те, що туристам слід поки що утриматися від підйомів.

"Снігопади та хуртовини на високогір'ї становлять пряму загрозу для життя та здоров'я туристів, які попри застереження надзвичайників вирушають у негоду в гори", — йдеться у повідомленні.

Туристи потрапили в халепу в Карпатах
Туристи потрапили в халепу в Карпатах

Як повідомлялося раніше, 16 січня група з трьох туристів під час підйому на Говерлу зірвалася у прірву. Внаслідок пригоди загинула 57-річна жінка, а 34-річний чоловік отримав травму ноги. Третя туристка, 32-річна жінка, спромоглася викликати рятувальників.

Теги:
#Карпати #Івано-Франківська область #Лавина #ГСЧС
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