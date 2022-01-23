У Чернівецькій області сталися дві загадкові НП: одного прикордонника знайдено мертвим, а другого важко поранено

Перший випадок стався увечері 21 січня, а другий у ніч на 23 січня.

У Чернівецькій області неподалік кордону України та Румунії знайшли тіло вбитого молодого прикордонника, а пізніше ще один отримав тяжке поранення.

Про це пише регіональне видання "Молодий буковинець" з посиланням на слова спікера Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка.

Зазначається, що тіло 19-річного військовослужбовця виявили з вогнепальним пораненням увечері п’ятниці, 21 січня.

До місця викликали лікарів "швидкої допомоги" та представників поліції, крім того, туди прибули офіцери загону. Як загиблий зазнав поранення, яке призвело до смерті, не повідомляється.

Інший випадок стався у Путильському районі області у ніч проти 23 січня. Там військовослужбовець ДПСУ сам доповів про те, що отримав вогнепальне поранення у груди.

Йому надали першу медичну допомогу товариші по службі, а потім передали лікарям. Він перебуває у свідомості, але його стан оцінюється як важкий.

Розслідуванням обох випадків займаються правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, у Луцьку 21-річна жінка загинула під час прийняття ванни. Попередньо встановлено, що вона користувалася телефоном, який стояв на зарядці.