Рус

У Чернівецькій області сталися дві загадкові НП: одного прикордонника знайдено мертвим, а другого важко поранено

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
158
Що стало причиною двох випадків наразі не відомо Новина оновлена 23 січня 2022, 17:53
Що стало причиною двох випадків наразі не відомо

Перший випадок стався увечері 21 січня, а другий у ніч на 23 січня.

У Чернівецькій області неподалік кордону України та Румунії знайшли тіло вбитого молодого прикордонника, а пізніше ще один отримав тяжке поранення.

Про це пише регіональне видання "Молодий буковинець" з посиланням на слова спікера Чернівецького прикордонного загону Сергія Бровка.

Зазначається, що тіло 19-річного військовослужбовця виявили з вогнепальним пораненням увечері п’ятниці, 21 січня.

До місця викликали лікарів "швидкої допомоги" та представників поліції, крім того, туди прибули офіцери загону. Як загиблий зазнав поранення, яке призвело до смерті, не повідомляється.

Інший випадок стався у Путильському районі області у ніч проти 23 січня. Там військовослужбовець ДПСУ сам доповів про те, що отримав вогнепальне поранення у груди.

Йому надали першу медичну допомогу товариші по службі, а потім передали лікарям. Він перебуває у свідомості, але його стан оцінюється як важкий.

Розслідуванням обох випадків займаються правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, у Луцьку 21-річна жінка загинула під час прийняття ванни. Попередньо встановлено, що вона користувалася телефоном, який стояв на зарядці.

Теги:
#ДПСУ #Чернівецька область
Що стало причиною двох випадків наразі не відомо
В регіонах
У Чернівецькій області сталися дві загадкові НП: одного прикордонника знайдено мертвим, а другого важко поранено
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Що стало причиною двох випадків наразі не відомо
У Чернівецькій області сталися дві загадкові НП: одного прикордонника знайдено мертвим, а другого важко поранено
Дата публікації
Категорія
Тривожну валізку краще тримати ближче до виходу
Українцям радять підготувати "тривожну валізку" на випадок війни: що потрібно взяти насамперед
Дата публікації
Категорія
Погода в Україні
Потеплішає майже на 12°C за день: на українців чекає різкий температурний стрибок
Дата публікації
Категорія
Google видає фото Зеленського у відповідь на запит про наркоманів
Google на запит "наркоман" видає фото Зеленського: у чому справа
Дата публікації
Категорія
Євген Мураєв відомий своїми проросійськими поглядами
Пазл склався: українці бурхливо обговорюють "передачу влади" Мураєву