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Мешканка Луцька загинула, приймаючи ванну з телефоном: деталі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Дівчина користувалася телефоном на зарядці Новина оновлена 23 січня 2022, 16:01
Дівчина користувалася телефоном на зарядці

Реанімувати постраждалу медикам не вдалося

Увечері 22 січня в одній із багатоповерхівок Луцька трапилося НП — 21-річна місцева мешканка, загинула, приймаючи ванну. За попередніми даними, смерть настала від ураження струмом.

Подробиці передають "Волинські Новини" з посиланням на диспетчера "швидкої допомоги".

Виклик про трагедію надійшов до медиків близько шостої вечора. Після прибуття на місце події фахівці з’ясували, що з дівчиною стався нещасний випадок, поки вона приймала ванну, і вона непритомна.

На жаль, жодні реанімаційні дії не допомогли повернути молоду лучанку до життя.

Повідомляється, що дівчина зазнала удару струмом, через що і настала смерть. Імовірно, під час купання вона могла використовувати телефон на зарядці, який випадково впав у воду.

Квартиру загиблої перевірили правоохоронці, доки версія з нещасним випадком залишається основною.

Це не єдина жахлива подія, пов’язана з ванною, останнім часом. Так, "Телеграф" писав, що на Вінниччині мешканець одного із сіл відмовляється ховати свого загиблого сина, тримаючи немовля в тазику у ванній.

Також ми писали про те, що у Києві жінці довелося переховуватися від співмешканця-наркомана у ванній, поки його не схопили поліцейські.

Теги:
#Луцьк #Дівчина #Нещасний випадок #Смерть #ПП #Удар струмом
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