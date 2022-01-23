Укр

Жительница Луцка погибла, принимая ванну с телефоном: детали

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Девушка пользовалась телефоном на зарядке Новость обновлена 23 января 2022, 16:01
Девушка пользовалась телефоном на зарядке

Реанимировать пострадавшую медикам не удалось

Вечером 22 января в одной из многоэтажек Луцка случилось ЧП — 21-летняя местная жительница, погибла, принимая ванну. Согласно предварительным данным, смерть наступила от удара током.

Подробности передают "Волынские Новости" со ссылкой на диспетчера "скорой помощи".

Вызов о трагедии поступил к медикам около шести вечера. По прибытию на место происшествия специалисты выяснили, что с девушкой произошел несчастный случай, пока она принимала ванну, и она находится без сознания.

К сожалению, никакие реанимационные действия не помогли вернуть молодую лучанку к жизни.

Сообщается, что девушка получила удар током, из-за чего и наступила смерть. Предположительно, во время купания она могла использовать телефон на зарядке, который случайно упал в воду.

Квартиру погибшей проверили правоохранители, пока версия с несчастным случаем остается основной.

Это не единственное жуткое происшествие, связанное с ванной, за последнее время. Так, "Телеграф" писал, что на Винничине житель одного из сел отказывается хоронить своего погибшего сына, держа тельце младенца в тазике в ванной.

Также мы писали, что в Киеве женщине пришлось скрываться от сожителя-наркомана в ванной, пока его не схватили полицейские.

Теги:
#Луцк #Девушка #Несчастный случай #Смерть #ЧП #Удар током
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