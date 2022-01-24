Рус

"Я вам обіцяю: жертв буде багато. Чекаю 15 мільйонів", — невідомий повідомив про замінування шкіл та дитсадків

Автор
Ірина Левченко Ірина Левченко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
164
У школах та дитсадках шукали вибухівку
У школах та дитсадках шукали вибухівку

Малюків евакуювали з будинків, школярів відправили додому

У Запоріжжі, де минулої суботи президент Володимир Зеленський був присутній на відкритті нового вантового мосту через Дніпро, що з’єднав острів Хортицю з лівим берегом міста, у понеділок, 24 січня, "замінували" всі школи та дитячі садки.

У соцмережі запорожці діляться спостереженнями та інформацією з цього приводу.

"З дитсадка біля мого будинку щойно вивели натовп дітей" — пише Юлія Синельник. Їй вторять Наталі Землякова: "На Кічкасі школярів відправили додому",

Stas Kuts: "Наш садок і також 98 школа",

Євген Спєжаков: "Школа №8",

Олена Крашановська: "І 20",

Евакуювати довелося дітей із усіх шкіл та дитсадків міста
Евакуювати довелося дітей із усіх шкіл та дитсадків міста

Alexey Rudenko: "Навіть музичка №1 припинила заняття",

Зоя Вятренко: "71-я школа теж. І, якщо не помиляюся, всі школи та сади міста",

Ірина Прокопенко: "Всі школи та дитячі садки замінували",

Аня Новікова: "На Бабурці теж усіх терміново евакуювали: і школи, і сади".

У запорізькому обласному главку Нацполіції повідомили, що 24 січня до чергової частини Запорізького районного управління поліції ГУНП у Запорізькій області за спецлінією "102" надійшло повідомлення на електронну адресу call-центру СБУ про мінування всіх навчальних закладів Запоріжжя. Нині учні та персонал навчальних закладів евакуйовано".

Громадяни чекають на рекомендації від силовиків — як рятувати дітей
Громадяни чекають на рекомендації від силовиків — як рятувати дітей

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного управління, кінологи та інші профільні служби. Продовжується перевірка. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 259 КК України.

Один з користувачів під ніком Алекс Немец навіть опублікував зміст листа, що надійшов з електронної адреси "idmick @protonmail.com": "Привітик, на зв’язку KARNAVAL разом з угрупованням GEREX ми замінували місто, кожен навчальний заклад вибухівкою, в кожній по 9 кг тротилу, за життя діточок та вчителів вирішувати тільки вам, я отримую задоволення від смерті дітей, і я вам обіцяю жертв буде дуже багато, чекаю на рахунок +380955920551 15 000 000 грн, у вас є 2 години зібрати цю суму та скинути мені, час пішов".

"Ми замінували місто" — написав невідомий
"Ми замінували місто" — написав невідомий

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 259 КК України (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності). Псевдомінеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до шести років.

Багато батьків уже знають, що саме відбувається останнім часом у країні зі щоденним мінуванням навчальних закладів, установ соцкультпобуту, об’єктів торгівлі й навіть урядових установ.

Тетяна Маслій: "Це не тільки в нашому місті",

Oksana Kolesnyk: "Частина гібридної війни",

Школярів відправили додому
Школярів відправили додому

Антон Целінський: "Кібервійнушки. Смуток",

Helena Makowetska: "Шановні батьки, ці "мінування" – одна з частин кібератак в Україні в рамках масштабної війни. Таким чином усі ви – і діти, і дорослі – стали воїнами, учасниками інформаційних бойових дій. І це я без жартів",

Юлія Дєєва: "Сіють паніку".

Керівництво Національної поліції та Служби безпеки України пояснили, що серія псевдомінувань – не що інше, як елемент гібридної агресії та спланована інформаційна операція спецслужб країни-агресора. У планах ворога – посіяти паніку, створити в Україні нервову обстановку, розжарити напругу в суспільстві.

Втім, багато громадян зазначають, що державні структури, своєю чергою, мають не просто вказувати, хто винен і кому це вигідно, а й пояснювати, як слід чинити під час загрози вибуху. Нехай навіть і віртуальною, як це відбувається досі.

"У якийсь момент це може виявитися правдою. Тому все правильно, що всіх відправили додому. Немає потреби ризикувати", — вважає Ольга Гранкіна.

"Правильно, що відправили, — погоджується Олена Ярошенко. — Але треба провести роботу з вчителями, опрацювати плани евакуації. А так діти натовпом бігли зі школи".

"Проблема не в тому, що почали масово "мінувати школи". Проблема в тому, що на цей випадок ми не маємо сценаріїв, — пише Олена Стрілецька. — У Запоріжжі одномоментно евакуювали всі школи. Вся відповідальність покладається на батьків (як завжди). Це дуже складне завдання для всіх.Слідуючи логіці, поки дитина перебуває в стінах школи, відповідальність за неї несе держава в особі представників системи освіти. Як мама я можу запитати: тобто ви просто виводите дітей на вулицю і телефонуєте батькам "Прийдіть, заберіть"?"

Потрібен план дій для батьків
Потрібен план дій для батьків

На думку Олени, забезпечити одномоментну евакуацію кількох сотень дітей у тепле (а зараз зима з морозами та завірюхами) та безпечне місце — неможливо. Тому керівництву області спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та департаментом освіти необхідно провести брифінг (або інший захід) з оцінкою ситуації та планом дій у разі "якщо".

Такої ж думки дотримуються інші батьки: "От так, мене теж вразила ця безладність тупа" (Юля Степура), У Кривому Розі другий тиждень так... Ніяких реакцій ні від кого... "(Юліана Березуцька).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні формується особовий склад підрозділів територіальної оборони, проте питання із забезпеченням добровільних формувань штатною зброєю та боєприпасами поки що не вирішено.

Теги:
#Діти #Школи #Небезпека #Мінування #Дитячі садки #Неправдиве мінування
Країни ЄС не мають наміру наслідувати прикладу Держдепу США
Інтерв'ю
Чому США вивозять своїх дипломатів та чи варто панікувати українцям?
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Країни ЄС не мають наміру наслідувати прикладу Держдепу США
Чому США вивозять своїх дипломатів та чи варто панікувати українцям?
Дата публікації
Категорія
У школах та дитсадках шукали вибухівку
"Я вам обіцяю: жертв буде багато. Чекаю 15 мільйонів", — невідомий повідомив про замінування шкіл та дитсадків
Дата публікації
Категорія
В Україні очікується потепління
Морози відступають, але снігопади посиляться: якою буде погода в Україні до кінця тижня
Дата публікації
Категорія
Скільки заплатимо за хліб у лютому
У лютому хліб знову подорожчає: хлібопекарі озвучили причину
Дата публікації
Категорія
Уряд зайнятий посиленням можливостей сил тероборони
Міністр оборони розповів про сюрприз для росіян