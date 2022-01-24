"Я вам обіцяю: жертв буде багато. Чекаю 15 мільйонів", — невідомий повідомив про замінування шкіл та дитсадків

Малюків евакуювали з будинків, школярів відправили додому

У Запоріжжі, де минулої суботи президент Володимир Зеленський був присутній на відкритті нового вантового мосту через Дніпро, що з’єднав острів Хортицю з лівим берегом міста, у понеділок, 24 січня, "замінували" всі школи та дитячі садки.

У соцмережі запорожці діляться спостереженнями та інформацією з цього приводу.

"З дитсадка біля мого будинку щойно вивели натовп дітей" — пише Юлія Синельник. Їй вторять Наталі Землякова: "На Кічкасі школярів відправили додому",

Stas Kuts: "Наш садок і також 98 школа",

Євген Спєжаков: "Школа №8",

Олена Крашановська: "І 20",

Евакуювати довелося дітей із усіх шкіл та дитсадків міста

Alexey Rudenko: "Навіть музичка №1 припинила заняття",

Зоя Вятренко: "71-я школа теж. І, якщо не помиляюся, всі школи та сади міста",

Ірина Прокопенко: "Всі школи та дитячі садки замінували",

Аня Новікова: "На Бабурці теж усіх терміново евакуювали: і школи, і сади".

У запорізькому обласному главку Нацполіції повідомили, що 24 січня до чергової частини Запорізького районного управління поліції ГУНП у Запорізькій області за спецлінією "102" надійшло повідомлення на електронну адресу call-центру СБУ про мінування всіх навчальних закладів Запоріжжя. Нині учні та персонал навчальних закладів евакуйовано".

Громадяни чекають на рекомендації від силовиків — як рятувати дітей

На місці події працювали слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного управління, кінологи та інші профільні служби. Продовжується перевірка. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 259 КК України.

Один з користувачів під ніком Алекс Немец навіть опублікував зміст листа, що надійшов з електронної адреси "idmick @protonmail.com": "Привітик, на зв’язку KARNAVAL разом з угрупованням GEREX ми замінували місто, кожен навчальний заклад вибухівкою, в кожній по 9 кг тротилу, за життя діточок та вчителів вирішувати тільки вам, я отримую задоволення від смерті дітей, і я вам обіцяю жертв буде дуже багато, чекаю на рахунок +380955920551 15 000 000 грн, у вас є 2 години зібрати цю суму та скинути мені, час пішов".

"Ми замінували місто" — написав невідомий

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 259 КК України (Свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності). Псевдомінеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від двох до шести років.

Багато батьків уже знають, що саме відбувається останнім часом у країні зі щоденним мінуванням навчальних закладів, установ соцкультпобуту, об’єктів торгівлі й навіть урядових установ.

Тетяна Маслій: "Це не тільки в нашому місті",

Oksana Kolesnyk: "Частина гібридної війни",

Школярів відправили додому

Антон Целінський: "Кібервійнушки. Смуток",

Helena Makowetska: "Шановні батьки, ці "мінування" – одна з частин кібератак в Україні в рамках масштабної війни. Таким чином усі ви – і діти, і дорослі – стали воїнами, учасниками інформаційних бойових дій. І це я без жартів",

Юлія Дєєва: "Сіють паніку".

Керівництво Національної поліції та Служби безпеки України пояснили, що серія псевдомінувань – не що інше, як елемент гібридної агресії та спланована інформаційна операція спецслужб країни-агресора. У планах ворога – посіяти паніку, створити в Україні нервову обстановку, розжарити напругу в суспільстві.

Втім, багато громадян зазначають, що державні структури, своєю чергою, мають не просто вказувати, хто винен і кому це вигідно, а й пояснювати, як слід чинити під час загрози вибуху. Нехай навіть і віртуальною, як це відбувається досі.

"У якийсь момент це може виявитися правдою. Тому все правильно, що всіх відправили додому. Немає потреби ризикувати", — вважає Ольга Гранкіна.

"Правильно, що відправили, — погоджується Олена Ярошенко. — Але треба провести роботу з вчителями, опрацювати плани евакуації. А так діти натовпом бігли зі школи".

"Проблема не в тому, що почали масово "мінувати школи". Проблема в тому, що на цей випадок ми не маємо сценаріїв, — пише Олена Стрілецька. — У Запоріжжі одномоментно евакуювали всі школи. Вся відповідальність покладається на батьків (як завжди). Це дуже складне завдання для всіх.Слідуючи логіці, поки дитина перебуває в стінах школи, відповідальність за неї несе держава в особі представників системи освіти. Як мама я можу запитати: тобто ви просто виводите дітей на вулицю і телефонуєте батькам "Прийдіть, заберіть"?"

Потрібен план дій для батьків

На думку Олени, забезпечити одномоментну евакуацію кількох сотень дітей у тепле (а зараз зима з морозами та завірюхами) та безпечне місце — неможливо. Тому керівництву області спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та департаментом освіти необхідно провести брифінг (або інший захід) з оцінкою ситуації та планом дій у разі "якщо".

Такої ж думки дотримуються інші батьки: "От так, мене теж вразила ця безладність тупа" (Юля Степура), У Кривому Розі другий тиждень так... Ніяких реакцій ні від кого... "(Юліана Березуцька).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні формується особовий склад підрозділів територіальної оборони, проте питання із забезпеченням добровільних формувань штатною зброєю та боєприпасами поки що не вирішено.