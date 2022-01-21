Силовики знайшли, хто і навіщо "мінує" школи, вокзали, ТРЦ в Україні: подробиці

Тривоги виявлялися хибними, але ігнорувати такі сигнали не можна

Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України звернулися до громадян країни з поясненням причин масових псевдомінувань та нагадали про наслідки таких вчинків.

Ще кілька років тому повідомлення про нібито закладену вибухівку в будівлю школи або вокзалу означало, що не дуже старанний учень хоче зірвати таким чином контрольну роботу або хтось явно спізнюється до відправлення поїзда і сподівається його затримати. Подібні дзвінки директорові школи чи поліції були поодинокими й, можливо, когось рятували від двійки чи запізнення. Але останніми роками спостерігається зростання псевдомінувань. Щобільше, дошкільні та навчальні заклади, магазини та установи "мінують" "оптом" – від кількох до кількох сотень.

"Мінують" напідпитку і через нерозділене кохання

Ось лише кілька прикладів. Минулого року 15 січня до поліції надійшло повідомлення про замінування 185 дитсадків Одеси, 20 січня — поліція отримала повідомлення про замінування 186 дитсадків та шкіл по Одесі та області, 25-го в Одесі та області невідомі "замінували" 373 дитячих садків, шкіл, ліцеїв та навчально-виховних комплексів!

Чоловік "замінував" дитячу лікарню

5 червня 2021 року п’яний 21-річний хлопець "замінував" у Запоріжжі торговий центр "Україна" і зажадав 1 мільйон доларів викупу та гелікоптер. Правоохоронці евакуювали з будівлі близько 400 людей та провели перевірку, під час якої вибухонебезпечних предметів виявлено не було. У ході переговорів мінер зменшив свої вимоги до 15 тисяч доларів, але на той час його місцеперебування вже було встановлено. Нетверезого громадянина поліцейські затримали у квартирі, де він проживав. Проти нього відкрито справу за ст. 208 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності).

Було злочин – буде покарання

6 липня у Києві невідомі "замінували" міську держадміністрацію, ТЦ "Ocean Plaza" та ще низку торгових центрів у Шевченківському районі. Але найчастіше діставалося головному залізничному вокзалу країни – там поліцейським, піротехнікам та рятувальникам ДСНС доводилося працювати кілька разів на тиждень.

28 липня невідомі "замінували" Чорнобильську АЕС — нібито на території промислового майданчика станції закладено вибухівку.

30 липня з’явилася інформація про "мінування" Офісу президента. І це – не єдиний раз.

Уроки переривали евакуацією

У грудні у Бердянську Запорізької області протягом кількох днів надходили повідомлення про замінування місцевих шкіл. Винуватою виявилася не алгебра і не фізика, а кохання: таким незвичайним способом 9-класник вирішив помститися дівчині за нерозділене кохання.

Вибухонебезпечних предметів не знайшли

Пресслужба Національної поліції з’ясувала, що школяр заручився підтримкою віртуального товариша з Росії та надсилав листи з погрозами про "замінування" адміністраціям шкіл. При цьому 15-річний підліток і російський хакер зажадали заплатити їм 100 тисяч гривень в обмін на не скоєння вибухів.

Псевдомінери можуть "сісти" на 2 роки або на 12 років

А з початку 2022 року піротехніки та правоохоронці практично щодня перевіряють на наявність вибухонебезпечних предметів об’єкти інфраструктури у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Дніпропетровській області, інших великих та малих містах. У школах перериваються заняття, нервують педагоги, діти та їхні батьки, втрачають доходи торгові точки, звідки евакуюють персонал і покупців, витрачаються величезні кошти на перевірки лжеповідомлень. Частину шкіл через це навіть перевели на дистанційне навчання.

12 січня 2022 року псевдомінери паралізували роботу та життя одразу у кількох містах, у Києві "мінували" кілька станцій метро, торговельно-розважальні центри, аеропорти "Бориспіль" та "Київ" ім. Сікорського.

"Тільки з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування, з них 306 повідомлень надійшло електронною поштою, 27 – телефоном та 6 – особисто або поштою. І це половина всіх повідомлень, отриманих за весь 2021 рік, – розповіли у Департаменті комунікації МВС України. - Наголошуємо: правоохоронці реагували на всі повідомлення про мінування. Ми перевірили 3183 об’єкти. Жодне з таких повідомлень жодного разу не було правдивим”.

Вибухівку шукають у торгових центрах

У поліції стверджують, що серія псевдозамінувань – не що інше, як елемент гібридної агресії та спланована інформаційна операція. Мета цього інформаційного тероризму – тримати українців у напрузі та навіяти невпевненість у власній безпеці, і зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися. Правоохоронці закликають громадян не піддаватися на провокації та зберігати спокій.

У міністерстві також знають, що псевдоповідомлення про замінування надходять із тимчасово непідконтрольної території України чи Російської Федерації.

У школах перевіряють кожен куточок

Поліцейські попереджають "жартівників", що явно неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об’єктів власності згідно зі статтею 259 Кримінального Кодексу України карається позбавленням волі строком від 2-х до 6-х, а при повторному дзвінку — до 8-ми років.

Служба безпеки України також опублікувала звернення до українців, роз’яснивши, що мета спецслужб країни-агресора – створити умови додаткового тиску на Україну, посіяти тривогу та паніку у суспільстві, що характерно для сучасних гібридних воєн.

У СБУ повідомили, що спільно з іншими силовими структурами з початку 2021 року вже встановили 313 осіб, які здійснили псевдомінування.

Щоб уберегти громадян від нерозумних вчинків, нагадують, що згідно із ч. 1 ст. 258 КК України (терористичний акт), у разі загрози скоєння вибухів та інших дій, які будуть створювати небезпеку для життя та здоров’я людей або настання інших тяжких наслідків, винному загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна за повторний такий прояв — від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Алкоголь затьмарив розум

20 січня близько 16 години до Мелітопольського районного управління поліції за номером "102" з мобільного телефону зателефонував нетверезий чоловік й анонімно заявив, що встановив вибухові пристрої по всьому Мелітополю і, зокрема, у відділенні поліції.

Мелітопольський "мінер" відповість за законом

Як і в інших випадках, вибухонебезпечних предметів співробітники Управління вибухотехнічної служби не виявили. Натомість вирахували та затримали "терориста". Як повідомили в поліції, ним виявився місцевий житель, який раніше був судимий за скоєння тяжких злочинів в Україні, а також за вбивство на території РФ. За фактом помилкового повідомлення розпочато досудове розслідування. Свої дії мелітополець пояснив... невдоволенням владою та своїм життям.

Раніше військові експерти оцінили для "Телеграфа" останні події, що відбулися в переговорному процесі між РФ і Заходом щодо України, а також прокоментували присутність російських військ на нашому кордоні.