Силовики нашли, кто и зачем "минирует" школы, вокзалы, ТРЦ в Украине: подробности

Тревоги оказывались ложными, но игнорировать такие сигналы нельзя

Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины обратились к гражданам страны с объяснением причин массовых псевдоминирований и напомнили о последствиях таких поступков.

Еще несколько лет тому назад сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здание школы или вокзала означало, что не особо прилежный ученик хочет сорвать таким образом контрольную работу или кто-то явно опаздывает к отправлению поезда и надеется его задержать. Подобные звонки директору школы или в полицию были единичными и, возможно, кого-то спасали от двойки или опоздания. Но в последние годы наблюдается рост псевдоминирований. Более того, дошкольные и учебные заведения, магазины и учреждения "минируют" "оптом" – от нескольких до нескольких сотен.

"Минируют" по пьяни и из-за неразделенной любви

Вот лишь несколько примеров. В прошлом году 15 января в полицию поступило сообщение о заминировании 185 детсадов Одессы, 20 января — полиция получала сообщение о минировании 186 детсадов и школ по Одессе и области, 25-го в Одессе и области неизвестные "заминировали" 373 детских садов, школ, лицеев и учебно-воспитательных комплексов!

Мужчина "заминировал" детскую больницу

5 июня 2021 года пьяный 21-летний парень "заминировал" в Запорожье торговый центр "Украина" и потребовал 1 миллион долларов выкупа и вертолет. Правоохранители эвакуировали из здания около 400 человек и провели проверку, в ходе которой взрывоопасных предметов выявлено не было. В ходе переговоров минер уменьшил свои требования до 15 тысяч долларов, но к тому времени его местонахождение уже было установлено. Нетрезвого гражданина полицейские задержали в квартире, где он проживал. Против него открыто дело по ст. 208 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Было преступление - будет наказание

6 июля в Киеве неизвестные "заминировали" городскую госадминистрацию, ТЦ "Ocean Plaza" и еще ряд торговых центров в Шевченковском районе. Но чаще всего доставалось главному железнодорожному вокзалу страны – там полицейским, пиротехникам и спасателям ГСЧС приходилось работать по несколько раз в неделю.

28 июля неизвестные "заминировали" Чернобыльскую АЭС — якобы на территории промышленной площадки станции заложена взрывчатка.

30 июля появилась информация о "минировании" Офиса президента. И это – не единственный раз.

Уроки прерывали эвакуацией

В декабре в Бердянске Запорожской области на протяжении нескольких дней поступали сообщения о минировании местных школ. Виновата оказалась не алгебра и не физика, а любовь: таким необычным способом 9-классник решил отомстить девушке за безответную любовь.

Взрывоопасных предметов не нашли

Пресс-служба Национальной полиции выяснила, что школьник заручился поддержкой виртуального товарища из России и отправлял письма с угрозами о "заминировании" администрациям школ. При этом 15-летний подросток и российский хакер потребовали заплатить им 100 тысяч гривен в обмен на не совершение взрывов.

Псевдоминеры могут "сесть" на 2 года и на 12 лет

А с начала 2022 года пиротехники и правоохранители практически ежедневно проверяют на наличие взрывоопасных предметов объекты инфраструктуры в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Днепропетровской области, других больших и малых городах. В школах прерываются занятия, нервничают педагоги, дети и их родители, теряют доходы торговые точки, откуда эвакуируют персонал и покупателей, затрачиваются огромные средства на проверки лжесообщений. Часть школ из-за этого даже перевели на дистанционное обучение.

12 января 2022 года псевдоминеры прализовали работу и жизнь сразу в нескольких городах, в Киеве "минировали" несколько станций метро, торгово-развлекательные центры, аэропорты "Борисполь" и "Киев" им. Сикорского.

"Только с начала 2022 года поступило 339 сообщений о заминировании, из них 306 сообщений поступило по электронной почте, 27 – по телефону и 6 – лично или по почте. И это половина всех сообщений, полученных за весь 2021 год, — рассказали в Департаменте коммуникации МВД Украины. — Подчеркиваем: правоохранители реагировали на все уведомления о минировании. Нами проверено 3183 объекта. Ни одно из таких сообщений ни разу не было правдивым".

Взрывчатку ищут в торговых центрах

В полиции утверждают, что серия псевдозаминирований – не что иное, как элемент гибридной агрессии и спланированная информационная операция. Цель этого информационного терроризма – держать украинцев в напряжении и внушить неуверенность в собственной безопасности, и сделать это не столько террористическим актом, сколько возможностью, что подобное может произойти. Правоохранители призывают граждан не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

В министерстве также знают, что псевдосообщения о заминировании поступают с временно неподконтрольной территории Украины или Российской Федерации.

В школах проверяют каждый уголок

Полицейские предупреждают "шутников", что заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности согласно статье 259 Уголовного Кодекса Украины наказывается лишением свободы сроком от 2-х до 6-ти, а при повторном звонке — до 8-ми лет.

Служба безопасности Украины также опубликовала обращение к украинцам, разъяснив, что цель спецслужб страны-агрессора – создать условия дополнительного давления на Украину, посеять тревогу и панику в обществе, что характерно для современных гибридных войн.

В СБУ сообщили, что совместно с другими силовыми структурами с начала 2021 уже установили 313 человек, которые осуществили псевдоминирование.

Дабы уберечь граждан от неразумных поступков, напоминают, что согласно ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт), в случае угрозы совершения взрывов и других действий, которые будут создавать опасность для жизни и здоровья людей или наступления других тяжких последствий, виновному грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, за повторное такое проявление – от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Алкоголь затмил разум

20 января около 16 часов в Мелитопольское районное управление полиции по номеру "102" с мобильного телефона позвонил нетрезвый мужчина и, не представившись, заявил, что установил взрывные устройства по всему Мелитополю и, в том числе, в отделении полиции.

Мелитопольский "минер" ответит по закону

Как и во всех иных случаях, взрывоопасных предметов сотрудники Управления взрывотехнической службы не обнаружили. Зато вычислили и задержали "террориста". Как сообщили в полиции, им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ. По факту ложного сообщения начато досудебное расследование. Свои действия мелитополец объяснил… недовольством властью и своей жизнью.

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