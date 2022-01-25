Вибили зуби та намагалися вирізати язика: на Чернігівщині чоловіка жорстоко вбили на очах сусідів і дівчини (фото)

Під час убивства в будинку перебувало ще четверо свідків, проте вони не змогли перешкодити розправі

Жорстоке вбивство молодого чоловіка односельцями сталося 18 січня у селі Кам’янська Слобода (Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл.). І хоча підозрюваних у вбивстві поліцейські затримали того ж дня, одного з них уже відпустили.

Про це пише "Суспільне Новини".

22-річного Олексія Морозова з Кам’янської Слободи вбили у ніч на 18 січня у будинку місцевої мешканки Тетяни Ворошило.

Вбивство сталося у будинку Тетяни Ворошило

Тієї ночі Олексій з дівчиною гостював у родини Тетяни. Дивилися телевізор. Посеред ночі у будинок почали ломитися двоє місцевих чоловіків, які шукали Олексія.

"Вони двері вибили. Адже я не хотіла відкривати", — розповіла Тетяна.

Жінка бачила, як били хлопця.

"Різали ножем, хотіли язик вирізати, зуби при мені вони вибили. Я теж це бачила", — каже Тетяна.

Місце вбивства Олексія

Побиття відбувалося при чотирьох свідках: Тетяни, її сина Миколи, його вітчима та дівчини загиблого.

За словами Миколи, вони спробували зупинити нападників, проте сили були нерівні і нічого не вийшло.

"Матері моїй товкачку на голові розбили. А нас з вітчимом підперли. І він ростом ось такий (показує невисокий Микола рукою на рівні свого плеча — ред.), що з нього взяти", — каже син господарки будинку.

Микола каже, що зупинити вбивць у них із вітчимом не було можливості

Микола стверджує, що нападники – місцеві жителі близько 30 років, – перебували у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння.

"Вони були накурені травою. У них очі були скляні. І п’яні, і накурені, і потім ще випили", — розповідає він.

Внаслідок побиття Олексій Морозов отримав травми, які виявилися смертельними: його ще живим госпіталізували у дуже тяжкому стані, проте під ранок він помер у лікарні.

Підозрюваних у скоєнні злочину поліція затримала того ж дня. Проте одного вже відпустили, бо він проходить у справі як свідок.

У поліції ж пояснюють, що удари, що призвели до смерті Олексія, завдавала одна людина і вона затримана.

Місце вбивства Олексія Морозова

І загалом версія правоохоронців відрізняється від слів односельців убитого.

"Поліція встановила, що напередодні компанія молодих людей розпивала спиртні напої. Під час конфлікту, що раптово виник, один з них завдав іншому удари по голові табуреткою. Завдані тілесні ушкодження спричинили смерть потерпілого", — каже представник поліції області Наталія Слабеняк.

За її словами, одного з фігурантів, який безпосередньо завдавав смертельних ударів, поліцейські того ж дня затримали.

"Йому повідомлено про підозру вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — це умисне вбивство, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років", — повідомила представник поліції.

Водночас жителі села почуваються в небезпеці та просять покарати обох причетних до вбивства хлопця.

"Турбує те, що таке залишається без покарання. Нам увечері страшно на вулицю виходити і дітей випускати. Чому одного закрили, а іншого відпустили, кажуть він проходить як свідок. Який свідок, якщо він був на місці злочину і теж бив", — каже мешканка Кам’янської Слободи Ірина.

Як повідомлялося, в Апостоловому неподалік Кривого Рогу Дніпропетровської області в ніч з 6 на 7 січня в самому центрі неподалік головної ялинки міста знайшли понівечений труп 29-річної дівчини. За попередньою інформацією, її жорстоко зґвалтували і щонайменше 12 разів пірнули складним ножем, від чого вона померла. Після цього вбивця намагався підпалити її тіло.